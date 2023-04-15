BBP Genel Başkanı Destici Yedili Masa'nın özerklik hasretine sert çıktı: Millet sana bu yetkiyi vermeyecek

Yedili Masa'nın Türkiye'de özerklik ve federasyon kurmak istediğine değinen Destici, "PKK'nın siyasi şubesi HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Peki geçtiğimiz seçimde de CHP'nin adayı vardı: Muharrem İnce. Ondan önceki seçimde de vardı: Ekmeleddin İhsanoğlu.

Peki o zaman cumhurbaşkanı adayı çıkaran HDP, PKK, bugün niye çıkarmıyor; çünkü anlaştılar

. Bakın ne dedi? HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na ne dedi; '

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