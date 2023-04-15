BBP Genel Başkanı Destici Yedili Masa'nın özerklik hasretine sert çıktı: Millet sana bu yetkiyi vermeyecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin iftar programına katıldı. Burada konuşan Destici, seçimlerin çok önemli olduğuna dikkati çekip Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi.
"Ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek"
Destici, "Kılıçdaroğlu yurt dışındaki bütün teröristlerin de tekrar Türkiye'ye dönmesine müsaade edecek. Bunlar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar; Bunlar Türkiye'nin karışması demek. Bunlar Türkiye'nin istikrarının bozulması demek." ifadesini kullandı.
Bu dönemde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamını gezdiğini aktaran Destici, şunları dile getirdi:
"Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Ağrı, Kars ve Yüksekova'ya gittim. PKK ve taraftarları sinmişler, pusuya yatmışlar adeta, 14 Mayıs'ı bekliyorlar. Altılı masayla birlikte kazanacaklar ve bölgenin hakimiyeti onlara geçecek. Belediyeleri tekrar verecekler. Kılıçdaroğlu hiç çekinmeden söylüyor. Açık açık televizyonlarda söylüyor. 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı mutlaka getireceğim' diyor. Ben de buradan Eskişehir'den diyorum ki ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek, ne sen ne de bir başkası, Türkiye'de özerkliği, federasyonu kuramayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı olarak ve Büyük Birlik Partisi olarak cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hep birlikte onu destekleyeceğiz ve inşallah birinci turda seçtireceğiz."