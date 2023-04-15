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Seçim

BBP Genel Başkanı Destici Yedili Masa'nın özerklik hasretine sert çıktı: Millet sana bu yetkiyi vermeyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ve BBP'nin cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Hep birlikte onu destekleyeceğiz ve inşallah birinci turda seçtireceğiz." dedi. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayına seslenen Destici, "Ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek, ne sen ne de bir başkası, Türkiye'de özerkliği, federasyonu kuramayacaksınız" dedi.

22:58 . 15/04/2023 Cumartesi
AA
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin iftar programına katıldı. Burada konuşan Destici, seçimlerin çok önemli olduğuna dikkati çekip Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi.

Yedili Masa'nın Türkiye'de özerklik ve federasyon kurmak istediğine değinen Destici, "PKK'nın siyasi şubesi HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Peki geçtiğimiz seçimde de CHP'nin adayı vardı: Muharrem İnce. Ondan önceki seçimde de vardı: Ekmeleddin İhsanoğlu.
Peki o zaman cumhurbaşkanı adayı çıkaran HDP, PKK, bugün niye çıkarmıyor; çünkü anlaştılar
. Bakın ne dedi? HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na ne dedi; '
Kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri çık açıkla
' dedi. Kendisi de bir kısmını açıkladı. Ne dedi? Selahattin Demirtaş'ı yani dün biliyorsunuz savcı mütalaasını verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Neden dolayı; hatırlayın bir Kurban Bayramı'nda 37 masum insanın canına kasteden PKK'lı katilleri azmettirdiği için, Yasin Börüleri öldüren katilleri azmettirdiği için savcı böyle bir mütalaa verdi. Kılıçdaroğlu, 'Ben Demirtaş'ı, Kavala'yı, çıkaracağım' diyor. 'Ben Apo'yu çıkaracağım' demiyor, onu bize söylemiyor açıktan ama HDP'lilere, PKK'lılara onu da söylüyor." şeklinde konuştu.

"Ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek"

Destici, "Kılıçdaroğlu yurt dışındaki bütün teröristlerin de tekrar Türkiye'ye dönmesine müsaade edecek. Bunlar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar; Bunlar Türkiye'nin karışması demek. Bunlar Türkiye'nin istikrarının bozulması demek." ifadesini kullandı.

Bu dönemde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamını gezdiğini aktaran Destici, şunları dile getirdi:

"Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Ağrı, Kars ve Yüksekova'ya gittim. PKK ve taraftarları sinmişler, pusuya yatmışlar adeta, 14 Mayıs'ı bekliyorlar. Altılı masayla birlikte kazanacaklar ve bölgenin hakimiyeti onlara geçecek. Belediyeleri tekrar verecekler. Kılıçdaroğlu hiç çekinmeden söylüyor. Açık açık televizyonlarda söylüyor. 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı mutlaka getireceğim' diyor. Ben de buradan Eskişehir'den diyorum ki ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek, ne sen ne de bir başkası, Türkiye'de özerkliği, federasyonu kuramayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı olarak ve Büyük Birlik Partisi olarak cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hep birlikte onu destekleyeceğiz ve inşallah birinci turda seçtireceğiz."


Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.

Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.


#Mustafa Destici
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özerklik
#Selahattin Demirtaş
#HDP
#PKK
41 dakika önce
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