Binali Yıldırım Öcalan çıkacak diyenlere 14 Mayıs'ı işaret etti: Teröristler bir daha seslerini soluklarını çıkaramayacaklar

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Bugünkü Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında savaş oluyor, bu savaşı durdurmaya çalışıyor. Dünyanın kıtlığını önlemek için tahıl koridorunu oluşturuyor. Kafkaslarda, Ermeni işgalinden Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarının kurtarılmasında yine Türkiye var. PKK, PYD ve YPG terör örgütüdür. 40 yıldır ülkemize verdiği zararı hepiniz biliyorsunuz. 40 bin şehidimiz var. Yine FETÖ terör örgütü 15 Temmuz'da ülkemizde darbe yapmaya çalıştı. O gece bu aziz millet efsaneleşti. Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurdu. FETÖ'cülere hak ettiği cevabı verdi. Seçimlerde dört cumhurbaşkanı adayı var.

Millet İttifakı, adaylarını belirlemek için tam 21 ay masanın etrafında dolanıp durdular.

Sonunda adayın yanına iki tane de belediye başkanı monte ettiler ve adını açıkladılar Kemal Kılıçdaroğlu.

Adayın adı açıklanır açıklamaz. Kandil'den, Suriye'den, PKK, YPG, PYD ve okyanus ötesinden avaz avaz bağırmaya başladılar.

Ne dediler, "Biz Kemal Bey'i destekliyoruz", niye destekliyorsunuz, 'Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin.' Ne diyorlar, 'Tayyip Erdoğan gidecek,

hapishanelerin kapıları kırılacak, Öcalan çıkaca