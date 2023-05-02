Binali Yıldırım Öcalan çıkacak diyenlere 14 Mayıs'ı işaret etti: Teröristler bir daha seslerini soluklarını çıkaramayacaklar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım.
Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Ali Kemikkıran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra, AK Parti Nevşehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yıldırım, burada vatandaşlara seslendi.
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini diğer katılımcılarla birlikte kesen Yıldırım, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet sürdüren NEVSAÇ Boru ve Profil Üretim Fabrikasını ziyaret etti.
Burada işçiler ve kentteki iş insanları ile birlikte yemek yiyen Yıldırım, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Türkiye'nin, AK Parti iktidarı döneminde altyapı, sağlık, savunma, eğitim, turizm ve hizmet sektöründe önemli adımlar attığını ve dikkat çeken ülke konumuna geldiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:
Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekili adaylarına destek istedi.