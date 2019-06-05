Binali Yıldırım: Sivas İstanbul seçimlerini belirleyecek illerden biri

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Sivas'ta yaşayanların iki katında fazlası İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Sivas, İstanbul seçimlerini de belirleyecek illerimizden biridir. Sivaslı hemşerilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuşlardır" dedi.

Yıldırım-İmamoğlu ortak canlı yayını

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Mahir bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal beye aktarmışlar. Kemal bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelikli tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne durmak istiyor " ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "CHP'nin adayının memleketinde kiraz ağacına çıkıp kiraz topladı, bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? sorusuna da, "Kiraz ağaçları gevrek olur dikkat etsin düşmesin. O bize lazım" yanıtını verdi.