Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Canlı seçim sonuçları İstanbulda sandık sonuçları ve oy oranları burada
23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

​Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandık sonuçları ve oy oranları! İstanbul'da seçimi kim kazandı

Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandık sonuçları ve oy oranları burada

İstanbul'da vatandaşlar bugün İstanbul Büyükçehir Belediye Başkanı'nın belirlenmesi için yeniden sandığa gitti. İstanbul'da canlı seçim sonuçları ve sandık sonuçlarını yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz. İstanbul seçim sonucunu, adayların aldıkları oyların oranlarını haberimizde görebilir ve inceleyebilirsiniz. Seçim sonuçları ve hangi adayın önde olduğunu haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da vatandaşlar bugün yeniden sandığa gitti.
İstanbul'da vatandaşlar bugün yeniden sandığa gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlenmesi için vatandaşlar bugün yeniden sandığa gitti.

Canlı seçim sonuçları ile tüm ilçelerde açılan sandık sayılarını, oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu haberimizde görebilirsiniz. Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından geçmiş dönemlere ait seçim sonuçlarını, karşılaştırmalarını, belediye başkan adayları listelerini, adayların aldıkları oy oranlarını, il ve ilçelerin ayrıntılı seçim sonuçlarına dair birçok bilgiye ulaşabileceksiniz.

İstanbullular bugün yeniden sandığa gitti

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

Şerh düşülen seçmen sayısı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

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Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

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