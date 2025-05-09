Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Seçim
23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
İstanbul'da horoz dövüştüren 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza uygulandı

İstanbul'da horoz dövüştüren 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza uygulandı

10:199/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Beykoz'da metruk bir binada horoz dövüşü yaptırdığı tespit eden 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza kesildi.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk binada horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Baskında 21 kişi gözaltına alınırken, 3 horoz ile ele geçirilen 10 bin lira muhafaza altına alındı.


Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları belirlenen 21 kişiye, toplam 194 bin 187 lira idari para cezası uygulandı.

Metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından, organizasyonu sağladıkları tespit edilen S.B. ve K.C'ye de "5199 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.



#Beykoz
#Horoz dövüşü
#horoz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?