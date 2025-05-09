İstanbul'da horoz dövüştüren 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza uygulandı

Baskında 21 kişi gözaltına alınırken, 3 horoz ile ele geçirilen 10 bin lira muhafaza altına alındı.

Metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından, organizasyonu sağladıkları tespit edilen S.B. ve K.C'ye de "5199 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.