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Kız Kulesi'nde ışık gösterileri bugün de sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yansıtma ve ışık gösterilerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

10:36 - 30/10/2023 Pazartesi
DHA
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kız Kulesi bayraklar ve ışıklarla aydınlatıldı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kız Kulesi bayraklar ve ışıklarla aydınlatıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinlikler ile kutlandı.

İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız kulelerinde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi.

'Görsel şölen sunmaya bugün de devam edecek'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara"
denildi. 


#Kız Kulesi
#İstanbul
#Cumhuriyet’in 100. yılı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
39 dakika önce
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