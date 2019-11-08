Seçim İstanbulda PKKya gece yarısı baskın Özel harekat polislerinden operasyonu camlardan izleyenlere içeri gir uyarısı
23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

İstanbul’da PKK'ya gece yarısı baskın: Özel harekat polislerinden operasyonu camlardan izleyenlere içeri gir uyarısı

İstanbul’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik gece vakti özel harekat polislerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanların ele geçirildiği görüldü. Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi. Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İHA
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu
  • Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Özel harekat polislerinden operasyonu camlardan izleyenlere içeri gir uyarısı

Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İHA
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İHA
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu
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