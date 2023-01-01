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Dolandırıcılıkta son nokta: Bu kez de farklı ülkelerdeki müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, bir ihbar üzerine kredi kartı dolandırıcılığı yaptıklarını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı. Farklı ülkelerin banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yeni kredi kartına dönüştüren 2 dolandırıcı İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin telefonlarında birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürün sipariş ettikleri tespit edildi.

10:54 . 15/09/2023 Cuma
IHA
Dolandırıcıların son oyunu ortaya çıktı

Dolandırıcıların son oyunu ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, bir ihbar üzerine kredi kartı dolandırıcılığı yaptıklarını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı.

Yabancı bankaların müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini henüz bilinmeyen bir yolla temin eden 2 şüpheli, söz konusu bilgileri kendi ürettikleri kartların manyetik şeridine bilgisayar teknolojisiyle yükledikleri anlaşıldı. Düzenledikleri sahte kimliklerle bir alışveriş sitesi üzerinden piyasa değeri yüksek ürünleri aldıkları ve harcamalar yaptıkları tespit edildi.

Telefonlarından birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgileri çıktı

Dolandırıcılara yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlıların telefonlarında yapılan incelemelerde, birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürünler sipariş ettikleri ortaya çıktı. Yakalanıp sorguya çekilen 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilirken, diğer şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


Sahte dernekle SMA hastalarının fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alındı
Sahte dernekle SMA hastalarının fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların fotoğraf ve videolarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda, otomobil, 3 cep telefonu, 2 sim kart, SMA hastalarının isminin yazılı olduğu 41 kutu, 36 jelatinsiz yardım kumbarası, 680 TL madeni para, 1030 TL kağıt para, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, 25 gram kenevir, 4 gram metamfetamin, yardım paraları ile 2 plastik kabartmalı dernek levhası ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


#kredi kartı
#dolandırıcılık
#yakalanma
1 saat önce
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