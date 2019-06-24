CHP’den başörtülü kadına saldırı

Saldırı girişimini Yeni Şafak’a anlatan Fatma Şeyma Ağaca, “Görevimizi yaptığımız esnada sandık başlarında görevli CHP’li müşahitlerin ellerinde CHP adayı İmamoğlu’nun ‘Herşey çok güzel olacak’ sloganının yer aldığı broşürleri fark ettik. Avukatımızla birlikte broşürdeki parti sloganlarının yazılı olduğu kısmın hukuka aykırı olduğunu ve yırtılması gerektiğini belirttik. CHP’li bir grup etrafımızı sararak bizlere psikolojik baskı uygulamaya başladı. Hiç tartışmaya girmediğim CHP’li bir kadın bana dönerek ‘Sen de başörtünü çıkar’ sözlerini söyledi. 28 Şubat’ı biliyoruz. Direkt o günlere götürmüş oldu” dedi. Saldırgan Ö.A’dan davacı ve şikayetçi olduğunu söyleyen Ağaca, konunun takipçisi olacağını söyledi.