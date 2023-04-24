CHP'li Acar'dan Kılıçdaroğlu için 'seccade' açıklaması: Otantik kilim zannettik

CHP’li Ali Acar, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile 'seccade' üzerinde çekilen fotoğraflarda yer alan seccadeye antika halı benzetmesi yaptı. "Loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik" dedi.

CHP’li Acar, "Otantik bir görünüm vardı ve bende namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değil de antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım. Bize yapılan haksızlıktır" açıklamasında bulundu.