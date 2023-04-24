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Seçim

CHP'li Acar'dan Kılıçdaroğlu için 'seccade' açıklaması: Otantik kilim zannettik

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basarak fotoğraf çekilmesi tartışmalara neden olmuştu. Skandal fotoğraflarda yer alan isimlerden CHP'li Ali Acar’ın açıklamaları yeniden gündem oldu.

13:52 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Acar'dan Kılıçdaroğlu için 'seccade' açıklaması: Otantik kilim zannettik

CHP'li Acar'dan Kılıçdaroğlu için 'seccade' açıklaması: Otantik kilim zannettik

“Antika bir kilim zannettik”

CHP’li Ali Acar, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile 'seccade' üzerinde çekilen fotoğraflarda yer alan seccadeye antika halı benzetmesi yaptı. "Loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik" dedi.

"Ayakla girilen yere seccade serilmeyeceğini biliyorum”

CHP’li Acar, "Otantik bir görünüm vardı ve bende namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değil de antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım. Bize yapılan haksızlıktır" açıklamasında bulundu.


#Ali Acar
#seccade
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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