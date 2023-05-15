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Seçim

Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Türkiye'nin bir siyasi krize girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz." dedi.

14:44 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Sinan Oğan

Sinan Oğan

Oğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.


Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız." diye konuştu.


"İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:

"İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."




#Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
#SEÇİM
#Sinan Oğan
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
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