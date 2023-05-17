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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere tweet attı: Sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum" dedi.

09:27 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"
Sevgili genç kardeşlerim,
14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için
her birinize teşekkür ediyorum
.
Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla,
milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz.
Sizlerle gurur duyuyorum.

Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti,
muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne
inşallah sizler taşıyacaksınız.
Lütfen kimsenin
hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine
müsaade etmeyin.
Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi
kendi dipsiz karanlıklarına
sürüklemesine asla izin vermeyin.
Sorunlarımızı
birlikte
çözeceğiz, zorlukların üstesinden
birlikte
geleceğiz. Acılarımızı
birlikte
paylaşacak, başarılarımıza
birlikte
sevineceğiz.
İnşallah çok daha güzel günleri yine
sizlerle birlikte
göreceğiz.
28 Mayıs’ta
siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."
#Recep Tayyip Erdoğan
#28 Mayıs seçimi
#Genç
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