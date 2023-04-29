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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in Yedili Masa zorbalığını reddedeceğini belirtti: Bu şehrin insanlarına 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde Yedili Masa'nın milletvekili adaylarının İzmir'e ait olmadığını ifade etti. "Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var" diyen Erdoğan, İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak sağa sola peşkeş çekenlere en güzel cevabı bu şehir insanının vereceğini söyledi. Erdoğan, "Bu cevap, İzmir'in, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır." dedi.

19:37 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Yedili Masa'nın İzmir'de FETÖ ve PKK ile iltisaklı isimleri aday gösterdiğini belirten Erdoğan, "Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, yedili masa bu şehrin insanlarına, '
Tıpış tıpış oy vereceksiniz
' dediler. Aralarında
FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var.
İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var
.
Bir tek İzmirlinin, yani sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder." ifadelerinde bulundu.

İzmir 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddedecek

İzmir'in Cumhuriyetin ilk asrını heba eden ve Türkiye Yüzyılı'nın önün tıkamak isteyenleri sandığa gömeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "
İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak
sağa sola peşkeş çekenlere verilebilecek en güzel cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap, İ
zmir'in, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır.
" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet İttifakı'nın kumar masası rulet masası çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet İttifakı'nın kumar masası rulet masası çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanında 14 Mayıs seçimleri kapsamında düzenlenen Büyük İzmir Mitinginde konuşuyor. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 'İzmir daha iyisine layık' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, ''İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle bir nankörlük olur mu?'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik, ilk işimiz havalimanı oldu. Menderes Hava Limanı'nı İzmir'e kim yaptı. Bay Bay Kemal, sen neredeydin? Ne varsa yaptık, hala daha yapıyoruz. Sen İzmir'i çamurdan çöpten kurtaramadın... Biri LGBT'nin başımızın üstünde yeri var diyor. Öteki bunlarla nasıl bir araya gelirim diyor. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Velhasılıkelam her biri ayrı telden çalıyor. sözleriyle 9lu masayı eleştirdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İzmir
#Yedili Masa
#FETÖ
#PKK
#Kemal Kılıçdaroğlu
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