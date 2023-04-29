Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in Yedili Masa zorbalığını reddedeceğini belirtti: Bu şehrin insanlarına 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Yedili Masa'nın İzmir'de FETÖ ve PKK ile iltisaklı isimleri aday gösterdiğini belirten Erdoğan, "Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, yedili masa bu şehrin insanlarına, '

Tıpış tıpış oy vereceksiniz

' dediler. Aralarında

FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var.

İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var

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