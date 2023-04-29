Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in Yedili Masa zorbalığını reddedeceğini belirtti: Bu şehrin insanlarına 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Yedili Masa'nın İzmir'de FETÖ ve PKK ile iltisaklı isimleri aday gösterdiğini belirten Erdoğan, "Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, yedili masa bu şehrin insanlarına, '
Tıpış tıpış oy vereceksiniz
' dediler. Aralarında
FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var.
İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var
.
Bir tek İzmirlinin, yani sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder." ifadelerinde bulundu.
İzmir 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddedecek
İzmir 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddedecek
İzmir'in Cumhuriyetin ilk asrını heba eden ve Türkiye Yüzyılı'nın önün tıkamak isteyenleri sandığa gömeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "
İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak
sağa sola peşkeş çekenlere verilebilecek en güzel cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap, İ
zmir'in, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır.
" şeklinde konuştu.
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1 saat önce