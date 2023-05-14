Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Burada Erdoğan'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Okul içinde Erdoğan çocuklara harçlık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte 3279 numaralı sandıkta oy kullandı.
Kimliğini çıkararak oy kullanacağı sınıfa giren Erdoğan, sırası geldiğinde burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, peşinden eşi Emine Erdoğan oyunu kullandı. Sandığa hayırlı olsun diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.
"Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleciği Rabbimden niyaz ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan'ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleştirdi. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.