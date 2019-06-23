Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Vahdettin Köşkünde takip edecek
23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Vahdettin Köşkü’nde takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini takip etmek için Kısıklı’daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.

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