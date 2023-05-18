Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde açık ara bir farkın ortaya çıkması CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Meclis seçiminin
Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması,
Cumhurbaşkanı seçiminde de
açık ara bir farkın ortaya çıkması;
CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.
14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında
sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu
hep birlikte takip ettik.
Sandığın rengi belli
oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp
özür dahi dilemediler.
Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti,
insani değerlerle bağdaşmayan
saldırılarına şahit oluyoruz.
"Her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar"
"Her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar"
Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri
yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar
her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.
Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…
Biliyorum, yakınlarını kaybeden
yüreği yaralı afetzedelerimiz
yaşananlardan çok rahatsız oluyor.
Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin
85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.
Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.
Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek,
bizim asli görevimizdir.
Devlet-millet dayanışmasıyla
inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#14 Mayıs seçimi
40 dakika önce