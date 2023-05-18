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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde açık ara bir farkın ortaya çıkması CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar" dedi.

09:28 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Meclis seçiminin
Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması,
Cumhurbaşkanı seçiminde de
açık ara bir farkın ortaya çıkması;
CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.
14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında
sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu
hep birlikte takip ettik.
Sandığın rengi belli
oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp
özür dahi dilemediler.
Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti,
insani değerlerle bağdaşmayan
saldırılarına şahit oluyoruz.
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi. Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri "Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok." diyerek geçiştirmeye çalıştı. Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.

"Her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar"

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri
yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar
her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

Biliyorum, yakınlarını kaybeden
yüreği yaralı afetzedelerimiz
yaşananlardan çok rahatsız oluyor.
Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin
85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek,
bizim asli görevimizdir.
Devlet-millet dayanışmasıyla
inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#14 Mayıs seçimi
40 dakika önce
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