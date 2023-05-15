Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı: Yeni oy pusulası nasıl olacak?

Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimlerde oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.