Doğu’da Erdoğan’ın oyları arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seçime göre oylarını yükselttiği şehirler Ağrı, Hakkari, Malatya, Muş ve Van oldu. Bu bölgede Erdoğan’a en fazla destek veren il, yüzde 69,2 ile Malatya. 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP’nin desteğiyle bölgedeki 9 ilde birinci oldu.