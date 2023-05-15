Doğu’da Erdoğan’ın oyları arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seçime göre oylarını yükselttiği şehirler Ağrı, Hakkari, Malatya, Muş ve Van oldu. Bu bölgede Erdoğan’a en fazla destek veren il, yüzde 69,2 ile Malatya. 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP’nin desteğiyle bölgedeki 9 ilde birinci oldu.
GÜNEYDOĞU BAŞA BAŞ
Güneydoğu’daki 4 şehirde Erdoğan, 5 ilde ise Kılıçdaroğlu birinci çıktı. Erdoğan’ın bu bölgeden aldığı oyların oranı şöyle: Adıyaman’da yüzde 66,6, Kilis’te yüzde 65,6, Şanlıurfa’da yüzde 61,4, Gaziantep’te yüzde 59,9, Siirt’te yüzde 41,8, Mardin’de yüzde 32,7, Batman’da yüzde 30,9, Diyarbakır’da yüzde 26,7, Şırnak’ta ise yüzde 21,7.