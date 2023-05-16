Dünyanın gözü Türkiye'deki seçimlerde: Erdoğan zafere çok yakın

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.





'Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahminleri yıktı' diyen İngiliz Economist şu değerlendirmede bulundu;





'Sonuçlar yüzde 49,4 oy alan olan Erdoğan'ı ikinci tura zorlamak için yeterli. Ancak muhalefetin oyu hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı. Üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan, oyların %5,2'sini alarak şaşırtıcı derecede güçlü bir sonuç elde etti.'





Al Jazeera Sinan Oğan'ın seçimin ikinci turunda belirleyici bir rol oynayabileceğini yazdı.





Haberde 'Oğan, cumhurbaşkanlığı yarışının dışında kaldı, ancak hâlâ bir adayı desteklemesi durumunda ikinci turda çok önemli bir rol oynayabilir' denildi.





ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye'de Erdoğan Üçüncü On Yılda İktidara Hazırlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Erdoğan'ın zafere yakın ismin olduğunu belirtti.





Seçimin ikinci tura kaldığı bilgisini okurlarına aktaran CNN International 'Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya' dedi.





Haberde 'Cumhurbaşkanı ve partisinin güçlü performansı, şimdiye kadar karşılaştığı en sert siyasi zorluğun üstesinden gelecek gibi görünüyor' yorumuna yer verildi.





Alman Frankfurter Rundschau 'Anketler yanlış çıktı. Erdoğan en iyi sonucu aldı' dedi. Spiegel ise Almanya'nın Erdoğan'ın kalesi olmata devam ettiğinin altını çizdi.





Oğan'ın seçimde bir sürprize imza attığını belirten France 24 'Türk siyasetçi Sinan Ogan, Pazartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra görece bilinmezlikten uluslararası üne kavuştu' dedi.





Washington Post 'Erdoğan, Türkiye seçimleri ikinci tura giderken avantaja sahip' başlıklı haberinde Erdoğan'ın ilk turu rakibinin önünde bitirdiği bilgisine yer verildi.





Financial Times 'Türkiye seçimleri ikinci tura giderken Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor' dedi.





Hindistan merkezli India Today 'Türkiye seçimleri ikinci turla karşı karşıya, Erdoğan ivme kazanıyor' başlığını tercih etti ve avantajın Erdoğan'da olduğunu yazdı.





Yunan Kathimerini 'Türkiye, Erdoğan liderliğinde ikinci tur seçimlerle karşı karşıya' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





T-Online 'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda mutlak çoğunluğu kaçırmış olabilir, ancak en yakın rakibi CHP'li siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önünde' dedi.





Yunan In.gr 'Erdoğan ikinci turda favori' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





'Erdoğan depremin olduğu bölgelerde zafer kazandı. Kahramanmaraş'ta %71'e ulaştı' başlığını atan Proto Thema seçime katılımın rekor düzeyde olduğunu yazdı.





'Seçim haritası Erdoğan'ın büyük uçurumunu aydınlatıyor' başlığını atan CNN Yunanistan ise şu değerlendirmede bulundu;





'Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalmış olabilir, ancak Erdoğan şimdiden gidişatı değiştirdi, %49,5 oyla birinci sırayı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci sırada bıraktı ve şimdiden büyük kazanan olarak kabul ediliyor.











