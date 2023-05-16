Dünyanın gözü Türkiye'deki seçimlerde: Erdoğan zafere çok yakın

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2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.
'Sonuçlar yüzde 49,4 oy alan olan Erdoğan'ı ikinci tura zorlamak için yeterli. Ancak muhalefetin oyu hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı. Üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan, oyların %5,2'sini alarak şaşırtıcı derecede güçlü bir sonuç elde etti.'
Haberde 'Oğan, cumhurbaşkanlığı yarışının dışında kaldı, ancak hâlâ bir adayı desteklemesi durumunda ikinci turda çok önemli bir rol oynayabilir' denildi.
Seçimin ikinci tura kaldığı bilgisini okurlarına aktaran CNN International 'Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya' dedi.
Haberde 'Cumhurbaşkanı ve partisinin güçlü performansı, şimdiye kadar karşılaştığı en sert siyasi zorluğun üstesinden gelecek gibi görünüyor' yorumuna yer verildi.
Oğan'ın seçimde bir sürprize imza attığını belirten France 24 'Türk siyasetçi Sinan Ogan, Pazartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra görece bilinmezlikten uluslararası üne kavuştu' dedi.
'Erdoğan depremin olduğu bölgelerde zafer kazandı. Kahramanmaraş'ta %71'e ulaştı' başlığını atan Proto Thema seçime katılımın rekor düzeyde olduğunu yazdı.
'Seçim haritası Erdoğan'ın büyük uçurumunu aydınlatıyor' başlığını atan CNN Yunanistan ise şu değerlendirmede bulundu;
'Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalmış olabilir, ancak Erdoğan şimdiden gidişatı değiştirdi, %49,5 oyla birinci sırayı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci sırada bıraktı ve şimdiden büyük kazanan olarak kabul ediliyor.