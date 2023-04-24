Erbakan: Yedili Masa borç ve faiz vadediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'daki seçim çalışmasında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi'ne seçimlerde verilecek desteğin her geçen gün arttığını belirten Erbakan, "Trend her geçen gün daha da yukarı gidiyor. İnşallah Cumhur İttifakı için, ülkemiz için hayırlı bir sonuç olacak. 14 Mayıs'tan son derece ümitliyiz." ifadesini kullandı.
Millet İttifakı borç ve faiz vadediyor
Partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap eden Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi, devleti ve vatanı "yedili karanlık masaya ve kaos masasına" teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını, son derece kritik olan bu kararı millet için aldıklarını belirtti.
Erbakan, CHP'nin 70 seneden beri hiç değişmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Erbakan, terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'na destek açıklamaları yaptığını ileri sürerek, "Destekçisi Fetullah Gülen Örgütü olan, PKK olan, LGBT meraklısı bu yedili masadan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez." dedi.
Erbakan ve partililer, açılış sonrasında Sağduyu Caddesi'nde "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.