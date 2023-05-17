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Seçim

Erdoğan'dan ikinci tur çağrısı: Tüm teşkilatlar sahada olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için MYK üyeleriyle yaptığı toplantıda tüm teşkilâtlara önümüzdeki 15 günde de sahada olunması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte yapacağı il ziyaretlerine, birinci parti olmayı sürdürdüğü deprem bölgesinden başlaması kararlaştırıldı.

09:15 . 17/05/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek ve 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir strateji belirlemek üzere önceki gün MYK üyelerini acil toplantıya çağırdı.


Erdoğan’ın toplantıda “Sandıktan çıkan iradeye saygı duyuyoruz. Milletimizin kararı başımızın üstüne. Önemli olan önde olmak, Meclis’te çoğunluk yine bizde. Tüm teşkilâtlar önümüzdeki 15 günde de sahada olsun” dediği öğrenildi.


Milliyet'te yer alan habere göre, toplantıda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Partinin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) performansı değerlendirildi.


Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle bundan sonra izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.

Bu çerçevede her ilde AK Parti ve MHP’den oluşan ortak seçim bürolarının kurulması tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte yapacağı il ziyaretlerine, birinci parti olmayı sürdürdüğü deprem bölgesinden başlaması kararlaştırıldı.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#MYK üyeleri
#Seçim
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