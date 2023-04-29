Fransa'da oy vermeye giden vatandaşlar seçim konuşması yaptı: Bu seçimde (başörtüsünü) 'çaput' değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız

Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor seçim takvimini takip eden süreçte devam ediyor. Bu kapsamda, Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar bir otobüs tutup oy kullanmaya gitti.

Otobüste konuşma yapan seçmen, 14 Mayıs seçimlerinin Müslümanların hür yaşaması için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu seçimle, evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için, bu ayeti ilelebet başlarında gururla taşıma şuurunu çocuklarımıza miras bırakacağız." şeklinde konuştu. . (Başörtüsünün) çaput değil, ayet olduğunu vurgulayan vatandaş, "İnşallah bu seçim çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük hazinemizdir" dedi.