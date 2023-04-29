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Seçim

Fransa'da oy vermeye giden vatandaşlar seçim konuşması yaptı: Bu seçimde (başörtüsünü) 'çaput' değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma süreci devam ediyor. Fransa'da bir otobüs tutup oy kullanmaya giden gurbetçi vatandaşlar, otobüste seçim konuşması yaptı. 14 Mayıs seçimlerinin Müslümanların hür yaşaması için önemli olduğunu ifade eden bir seçmen, "Bu seçimle, evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için, bu ayeti ilelebet başlarında gururla taşıma şuurunu çocuklarımıza miras bırakacağız." dedi. (Başörtüsünün) çaput değil, ayet olduğunu vurgulayan vatandaş, "İnşallah bu seçim çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük hazinemizdir." şeklinde konuştu.

22:19 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa'da oy vermeye giden vatandaş otobüste seçim konuşması yaptı.

Fransa'da oy vermeye giden vatandaş otobüste seçim konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor seçim takvimini takip eden süreçte devam ediyor. Bu kapsamda, Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar bir otobüs tutup oy kullanmaya gitti.

Başörtüsünü çaput değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız

Otobüste konuşma yapan seçmen, 14 Mayıs seçimlerinin Müslümanların hür yaşaması için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu seçimle, evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için, bu ayeti ilelebet başlarında gururla taşıma şuurunu çocuklarımıza miras bırakacağız." şeklinde konuştu. . (Başörtüsünün) çaput değil, ayet olduğunu vurgulayan vatandaş, "İnşallah bu seçim çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük hazinemizdir" dedi.






#Fransa
#Seçim
#Başörtüsü
15 dakika önce
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