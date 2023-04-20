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Seçim

Gardaşların gözü sandıkta: Türkiye güçlüyse biz de güçlüyüz

14 Mayıs’ın sonucunu tüm dünya ve İslam alemiyle birlikte Türk dünyası da merakla bekliyor. Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan, Erdoğan’ın desteğiyle 30 yıllık Karabağ hasretini bitirdiklerini hatırlatıp şunları söyledi: Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Eminim ki Türkiye, bütün İslam ve Türk dünyasını sevindirecek bir neticeyi hasıl edecektir.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nakif Hamzayev (solda) , Müşfik Cafarov (ortada), Ramil Hasan (sağda)

Nakif Hamzayev (solda) , Müşfik Cafarov (ortada), Ramil Hasan (sağda)

14 Mayıs seçimlerinin sonuçları Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk devletleri ve topluluklarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye’nin son 20 yıllık dönemde global ölçekte yakaladığı yükselişe bağlı olarak, ittifakların vermiş olduğu vaatler de bölgede takip ediliyor. Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Ramil Hasan, Azerbaycan Gence Milletvekili Müşfik Cafarov ve Azerbaycan Gence Milletvekili Nakif Hamzayev, 14 Mayıs’ın Türk dünyası ve bölgeye yönelik önemini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz

Ramil Hasan, seçimin sadece Türkiye’yi değil, tüm Türk dünyasını, Türk-İslam âlemini ciddi bir şekilde ilgilendirecek tarihi bir yol olduğunu ifade etti. Erdoğan’ın desteğiyle 30 yıllık Karabağ hasretini bitirdiklerini hatırlatan Hasan şunları ifade etti: “Ukrayna- Rusya savaşı gibi krizler içeresinden kendimizi daha güçlü çıkarabilmemiz için Türkiye’nin daima ve her zaman her güçlü olması lazım. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Eminim ki Türkiye, 15 Mayıs sabahı bütün İslam ve Türk dünyasını sevindirecek bir neticeyi hasıl edecektir.”

Tüm bölgeyi ilgilendiriyor

Azerbaycan Gence Milletvekili Müşfik Cafarov da, “Azerbaycan halkının, Erdoğan’a sempatisinden dolayı seçimlerde manevi olarak destek verdiğini söyleyebilirim” dedi. Cafarov, “Türkiye’deki seçimlerin sadece Azerbaycan, Güney Kafkasya için değil, tüm Türk dünyası için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü seçmenler sadece kendi ülkelerinin değil, Güney Kafkasya ve beraberindeki bir dizi önemli bölgenin daha da kalkınma vektörünü belirleyecekler” şeklinde konuştu.

Türkiye Erdoğan'ı destekleyecek

Azerbaycan Gence Milletvekili Naqif Hamzayev de Türkiye’nin Azerbaycan’ın kardeş ülkesi olduğuna dikkat çekti. Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyen Hamzayev, “Türkiye’deki tüm ekonomik, siyasi, kültürel olayların hepsi Azerbaycan’da yakından izlenmektedir. O yüzden de 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki seçimler bizleri de çok yakından ilgilendiriyor. Türk halkının doğru ve adaletli bir seçim yapacağına inanıyoruz. Türkiye’yi global güce çevirmiş liderleri sonuna kadar destekleyecekler” değerlendirmesinde bulundu.



#Seçim
#Azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Naqif Hamzayev
#Müşfik Cafarov
#Ramil Hasan
43 dakika önce
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