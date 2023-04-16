Gerçek vaatlere bakıyoruz: Yurt dışındaki seçmenin tercihinde yapılan icraat etkili

14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışı seçmen sayısı belli oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında bulundukları ülkelerde başkonsolosluklarda ve belirlenen bölgelerde oy kullanma işlemi yapabilecek. Seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi 4 bin 969 sandıkta oy kullanacak. Yeni Şafak, seçimlerle ilgili ciddi bir hazırlığın yürütüldüğü yurt dışının nabzını yokladık. Almanya, Hollanda ve Fransa’da yaşayan Türk seçmenlerle konuştuk.

Bizi hiç unutmadı

Ayşe Akgün.

Hollanda'da Kamu Avukatı olan Ayşe Akgün (27) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı beyannameyi dikkatle izlediklerini kaydederek şöyle konuştu: Hem Türkiye’ye yönelik hem de yurt dışında yaşayan Türklere yönelik Cumhurbaşkanımız çok güzel hizmetler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçileri hiçbir zaman unutmadı, bize yönelik vaatlerde bulunuyor. Biz yurt dışında yaşıyoruz ama Türkiye’ye karşı her daim gönül bağımız var, senede 2-3 kere mutlaka Türkiye’ye geliyoruz. Eğitim, ulaşım, emeklilik, askerlik gibi daha birçok konuda bize çok güzel vaatlerde bulundu. Örneğin, yurt dışında yaşayan 10 bin genç her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında Türkiye’ye gönderilecek. Tatil dönemlerinde yurt dışında yaşayan Türklerin, Türk Hava Yolları ile uygun bilet imkânlarıyla gelişleri sağlanacak. Emeklilere yurt dışı borçlanması yoluyla yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacak.

Bu mutluluk sandığa yansıyacak

Mihriban Çetinel.

Fransa’da yaşayan Gazeteci/Eğitmen Mihriban Çetinel de (38) yurt dışında yaşayan Türklere yönelik açıklanan vaatlerin yerinde olduğunu vurguladı. Fransa'daki evrak işlerinin yavaş işlemesi dolayısıyla yurt dışındaki Gezici Konsolosluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çetinel şunları söyledi: Aynı zamanda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait TOKİ imkanının olması, çifte vatandaşlık imkanının sağlanacak olması, mobil cihazların kullanım sürelerinin uzatılması da çok doğru ve emin adımlar. Yurt dışında yaşayan Türkler olarak açıklanan beyannameden çok mutluyuz ve çok heyecanlandık. Ve bu mutluluğumuz sandığa da yansıyacak diye düşünüyorum.

Türkiye her zaman arkamızda

Ahmet Göktaş.

29 yaşında olduğunu dile getiren oto galeri çalışanı Ahmet Göktaş, beyannamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının yurt dışındaki gençlerde büyük bir heyecan oluşturduğunu dile getirdi. Yurt dışındaki 3 milyon 200 bin seçmenin yaklaşık 1.1 milyonunun 18-35 yaş arasındaki genç seçmenlerden oluştuğunu ifade eden Göktaş şöyle devam etti: 300 bine yakın 18 yaşına girmiş seçmen de ilk defa oy kullanacak. Gençler olarak bizi, beyannamedeki geleceğe yönelik teknolojik yatırımlar ve yeni projeler heyecanlandırdı. Pandemi sürecinde de Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarını unutmayıp uçaklarla hastaları alıp Türkiye’de ücretsiz bir şekilde tedavi ettirdi ve bu durum da yurt dışındaki Türkleri çok memnun etti. Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizim arkamızda bunu her daim hissediyoruz.

Desteğimiz artacak

Serap Doğansoy

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki vaatlerinin gerçekleştiğini görünce bu vaatlerinin de gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diyen üniversite öğrencisi Serap Doğansoy da (25) Millet İttifakı'nın verdiği vaatlerin kendilerine gerçekçi gelmediğini söyledi. Doğansoy şunları kaydetti: Örneğin araba kullanım süresinin tamamen kaldırılacağını söylüyorlar fakat Cumhur İttifakı, gerçekçi bir yaklaşımla süreyi uzatacaklarını söylüyor. Buradaki halk, gerçekliği olan, imkânı olan vaatlere bakıyor. Yurt dışında yaşayan gençler olarak bizim en çok yararlandığımız politikalardan biri YTB veya Maarif Vakfı ile ortaklaşa Türkiye’de eğitim ve kültürel faaliyetlere katılmak. Biz yurt dışında yaşadığımız için iki kültürden de etkileniyoruz. Kendi kültürümüzü yaşatmamız için bu gibi destekler bizim için çok önemli. Bu kurumların sayılarının artırılacağına yönelik ve daha birçok alanda vaatler verilerek heyecanımız arttı. Bu bağlamda desteğimizde ona mukabil artacak.







