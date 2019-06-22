Haberlerle proje adam

İmamoğlu soyadı ilk olarak 2003 yılında duyuldu. O dönem TBMM’de vurgunları araştırmak için kurulan yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’na sunulan belgeler arasında İmamoğlu ailesinin de adı geçti. Belgelerde Ekrem İmamoğlu’nun bugün ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat’ın Zigana Evleri projesinde haksız rant sağladığı iddiaları yer aldı.

YİNE ÇALINTI OY

İmamoğlu hakkında çıkan ilginç bir diğer haber ise CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na seçildiği döneme ait. 31 Mart’ta çalınan oylarla başkan seçilen İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı koltuğunu da korsan oylarla korudu. 2009 yılında yerel basında yer alan iddiaya göre koltuğunu sağlama almak için CHP mahalle teşkilatlarına başka partilere de üye olan 1250 kişiyi üye yaptı.

YEŞİL ALANI İŞGAL ETTİ

İmamoğlu adını ulusal basına taşıyan diğer konu ise bir konut projesi. Bir çok gazetede yer alan haberlere göre İmamoğlu İnşaat, Beylikdüzü’nde inşa ettiği “Beykonakları” projesinde kamunun kullanımına açık olan 3000 metrekarelik yeşil alanı işgal etti. Dönemin AK Partili Beylikdüzü Belediyesi 2011 yılında aldığı kararla yeşil alan üzerindeki duvarları yıktı. Kamunun kullanımına açık olan alanı kendi sitesi içine dahil etmekle yetinmeyen İmamoğlu, “İmamoğlu 2” adını verdiği başka bir projesiyle de medyada geniş yer buldu. Yine 1000 metrekarelik kamusal yeşil alanı projesi içine dahil eden İmamoğlu, bu skandalla günlerce yerel ve ulusal basında konuşuldu.

REKLAM

KÖŞE YAZILARINDA AYNI İSİM

Ekrem İmamoğlu’nun CHP Beylikdüzü ilçe başkanlığı döneminde sahne aldığı skadallar ulusal basında köşe yazarlığı yapan birçok isim tarafından da işlendi. Köşe yazılarında, İmamoğlu’nun daha ilçe başkanlığı döneminde Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de imar yolsuzluklarına imza attığı, “Beykonakları” ve “İmamoğlu 1-2” projelerinde toplam 4000 metre kare yeşil alanı işgal ettiği işlendi.

SÖZ VERDİ ORTADA YOK

Bütün itirazlara ve şaibelere rağmen CHP tarafından 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye başkan adayı gösterilen ve seçimi kazanan İmamoğlu’nun 2015 yılında gazetelerin ekonomi sayfalarına haber olan ve 2018 yılının Aralık ayında teslimatı yapılacak sözü verdiği “Viraİstanbul” projesi hala bitirilemedi. Dairelerin büyük çoğunluğu sahiplerine teslim edilemezken belediyenin uğradığı zarar ise merak konusu.

FETÖVARİ FİŞLEME

CHP’nin adayı 2016 yılında da FETÖ’yü andıran bir haberle gündeme geldi. İmamoğlu’nun kurduğu özel ekiple, belediye personelinin sosyal medya hesaplarını fişlediği ve AK Parti’ye yakın personelin işten atıldığı bilgisi ülke gündemine oturdu. İmamoğlu’nun adı 15 Aralık 2016 tarihli gazetelerde ortağı olduğu inşaat şirketlerine yapılan FETÖ operasyonlarıyla duyuldu. Hakkında İçişleri Bakanlığınca imar planına aykırı davranmaktan, usulsüz karar almak ve gasp suçlamalarından soruşturma izni verilen İmamoğlu hakkında müfettişler “FETÖ” üyeliği gerekçesiyle de inceleme başlattı.

YANDAŞA BALLI İHALE

İmamoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığını işgale gelen darbeci Semih Terzi’yi öldürerek 15 Temmuz’un sembolü haline gelen Şehit Ömer Halisdemir’in isminin ilçedeki Anadolu Caddesine verilmesine de karşı çıkmış ve her kesimin tepkisini çekmişti. 2017 yılında, ilçe tarihinin en büyük ihalesini yandaşı Mega İnşaat’a veren İmamoğlu’nun, ihaleyi İlbank’a borçlanarak verdiği için 10 yıllık faizin vatandaşın vergilerinden ödeneceği skandalı gazetelerde yer buldu.

REKLAM

FETÖ İLE BİR BAĞ DAHA

***

2017 yılının Ağustos ayında karakol basıp polislere küfür ettiği için haber olan İmamoğlu, FETÖ’nün yayın organı Bugün TV’nin yöneticisi Cengiz Özkarabekir’le ilişkileri de hep konuşuldu. Haberlerde çarşaf çarşaf İmamoğlu’nun FETÖ’cü Özkarabekir’in paravan şirketlerine menfaat sağladığı iddiaları yer aldı. Haberlere göre İmamoğlu bu yolla 2 yılda 19 milyon liralık ihale verdi.

DANIŞMANA KIYAK

Proje ve icraatlarından çok rant haberleri ile gündeme gelen İmamoğlu, Eylül 2017’de hukuk danışmanı ve CHP ilçe başkanı Taşkın Özer’in kardeşi Seçkin Özer’ e belediye konserlerinin organizasyonunu verdiği gündeme düştü. Aynı ay içinde, Viraİstanbul projesi önündeki ağaçların belediye ekiplerince kesilmesini sosya medya hesabı üzerinden canlı yayınlayan bir vatandaşta İmamoğlu’nun adamları tarafından darp edildi.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Skandalları bitmek bilmeyen İmamoğlu, ulusal basında 19 Nisan 2018 günü yayınlanan haberlerde, Albatros sahilinin yanındaki 3 buçuk dönümlük araziyi kelepir fiyata kapatan müteahhidin ortağı olduğu gündeme geldi. İmamoğlu yine “Beykonakları” projesinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla beraat ettiği davadan, Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanacağı gündemi oldukça meşgul etti. İmamoğlu’nun 10 milyon liraya inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi’ni 30 milyon liraya tadilat ettirmesi de 2018 yılında yazılı ve görsel basında oldukça gündem olmuştu.

REKLAM