Yine biz yaparız

İstanbul yarın sandık başına gidecek. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanarak 5 yıl İstanbul’u yönetecek ismi belirleyecek. Sandıkta 2014 yılında Beylikdüzü’ne başkan seçilirken vaat ettiği 37 projeden sadece 2’sini gerçekleştiren CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’a Yavuz Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi dev eserleri kazandıran AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım yarışacak.

2023 PROJELERİ

Peki Yıldırım 23 Haziran seçimleri öncesinde İstanbullulara neler vaat etti… Kampanya boyunca “Ne dediysek yaptık, biz yine yaparız” sloganıyla seçmenlerden oy isteyen Binali Yıldırım, ulaşımdan, sağlığa, istihdam, eğitime kadar bir dizi konuda İstanbullulara vaatte bulunuyor.

İşte İstanbul’u 2023’e taşıyacak proje ve vaatler:



* Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbulluların tapu sorunu çözülecek. Böylece 1 milyon hak sahibi nefes alacak.

ÜNİVERSİTELİYE İNTERNET

* Tüm üniversiteli gençlerine her ay 10 GB ücretsiz internet desteği sağlayacak. Öğrenciler için müze ve şehir tiyatroları ücretsiz hale getirilecek. Üniversiteli gençler için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak. Öğrenciler için 40 TL’ye düşürülen aylık ulaşım ücreti, üniversiteye hazırlanan gençler için de 1 yıl boyunca geçerli olacak.

* Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlanacak. Gençler için İstanbul e-spor oyunlarının başkenti yapılacak.

REKLAM

* İstanbul’da yaşayan ailelerin hayatını kolaylaştırmak, sıkıntılı anlarında destek olmak Aile Kart hizmeti sunulacak.

ULAŞIMDA RAYLI SİSTEM

* Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden, 518 kilometreye çıkacak. İSPARK otoparklarında ilk bir saatlik otopark ücretsiz olacak.

* İstanbul genelinde doğal gaz ücretine yüzde 10 indirim yapılacak. Devletten sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL’lik doğalgaz ve 80 TL’lik elektrik faturası desteği verilecek. Su ve doğal gaz aboneliklerinde açma ve kapama ücreti kalkacak.

GECİKME ZAMMI TARİH OLUYOR

* Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sunulan tüm hizmetlerde borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.

* Dar gelirli ailelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapacakları düğünlerde 8 bin TL’lik düğün desteği verilecek.

300 MAHALLEYE KREŞ

* İstanbul’da kreşi, çocuk yuvası olmayan 300 mahalle bulunuyor. Bu mahallelerin tamamına 955 kreş yapılacak. Dar gelirli ailelerin bu kreşlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlanacak.

* Toplu ulaşımı kullananlar için iki yaka arasındaki deniz hatları vapurlarını tamamen ücretsiz hale getirilecek.

Eğitime büyük destek

* Devlet okullarındaki okul aile birliklerine, ilgili okulun acil ihtiyaçlarına göre destek paketi sağlayanacak. 3 bin 128 devlet okuluna temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği sunulacak. Öğretmenler toplu taşımayı ücretsiz kullanacak. Dar gelirli ailelerin öğrencilere verilen kırtasiye desteği devam edecek.

REKLAM

* Güvenlik açısından caydırıcı, sosyal hayat ve yaşam kalitesi açısından devrim niteliği taşıyan aydınlık ve kameralı sokak sistemi başlatılacak.

Engelliler unutulmadı

* 180 bin engelli ve ailesi için hizmetler devam edecek. Her yıl 25 bin ihtiyaç sahibi engelli ailesinin en az bir hafta yararlanacağı biçimde İBB Yaz Kampları düzenlenecek.

düzenlenecek. * Ev kadınları üretime katılacak. Kadınların el emeği göz nuru işleri İBB’nin ilgili birimlerinde satışa sunulacak.

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 300 bin motosiklet kullanıcısı için ücretsiz hale getirilecek. Trafiği ve motosiklet kullanıcılarını rahatlatmak için motoparklar yapılacak. Motor kazalarında yaralanma ve can kayıplarına neden olan otoyol bariyerleri değiştirilecek.

Trafiği ve motosiklet kullanıcılarını rahatlatmak için Motor kazalarında yaralanma ve can kayıplarına neden olan 500 bin kişiye iş

* İşsizler için 39 ilçeye istihdam merkezi açılacak. Her yıl 100 bin İstanbulluya iş imkanı sunulacak. 5 yılda 500 bin İstanbulluya iş imkanı sunulacak. Genç girişimcilere en az 100 bin TL’lik sermaye desteğinde bulunulacak.

* Toplam 500 milyon TL’lik girişimci desteği sağlayacak. İşsizlik maaşı alan kişiler toplu ulaşımı ücretsiz kullanacak.

* 50 bin gence yarı zamanlı (part time) çalışma imkanı sağlanacak.

* Staj imkanı bulamayan her öğrenciye staj yapmasını sağlanacak. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençler için öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı oluşturacak.

39 ilçeye farklı proje

Cumhur İttifakı adayı Yıldırım, 39 ilçe için farklı vizyon projelerini de kamuoyuna duyurdu.

* Adalar’da elektrikli-çevreci faytonlar devreye girecek atlar özgürlüklerine kavuşacak.

* Ataşehir Anadolu yakasının opera ve konser salonuna kavuşacak. Yaşayan İstanbul’un yeni adreslerinden biri de Ataşehir olacak.

Yaşayan İstanbul’un yeni adreslerinden biri de Ataşehir olacak. * 2 yeni metro hattı ile Avcılar İstanbul ulaşımına metrobüsten sonra güçlü bir şekilde bağlanacak.

ile Avcılar İstanbul ulaşımına metrobüsten sonra güçlü bir şekilde bağlanacak. * Bahçelievler Avrupa yakasının sağlık ve spor merkezi olacak.

* Bakırköy sınırları içerisinde bulunan Atatürk Havalimanı alanı millet bahçesi fuar ve kongre merkezi olacak.

* Bayrampaşa’ya Türkiye’deki tüm üniversitelerin araştırma merkezi kuracağı bir teknoloji üssü açılacak. Laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişi çalışacak.

Laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişi çalışacak. * 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Beşiktaş’tan geçecek.

Beşiktaş’tan geçecek. * 15 milyon İstanbulluya 151 köy projesi yle Beykoz'un köyleri kalkınacak, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak.

yle Beykoz'un köyleri kalkınacak, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. * İstanbul genelinde kuzeyde yer alan ormanlarla güneydeki sahil şeridini birleştirecek olan “ Yeşil Ağ ”a Beylikdüzü de dahil olacak.

”a Beylikdüzü de dahil olacak. * Çocuk olimpiyat köyü Esenler’de kurulacak.

Esenler’de kurulacak. * Kartal’a havaray sistemi yapılacak.

sistemi yapılacak. * Kanal İstanbul projesi Küçükçekmece’den geçecek.

* Pendik’te teknoloji geliştirme merkezi kurulacak. Pendik Fuar ve Kongre Merkezi’nden yılda 1.5 milyar dolar gelir elde edilecek.

* Sarıyer trafiği 4 yeni tünelle rahatlayacak.

* Sultanbeyli’de 2/B kadastro işlemleri tamamlanan 60 bin vatandaşımıza, tapuları en kısa sürede dağıtılacak.

SEÇİM Gecekondu sahiplerine tapu müjdesi