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Gecekondu sahiplerine tapu müjdesi

AK Parti Adayı Binali Yıldırım, gecekondu sahiplerine tapu müjdesi verdi: Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutlar tapuya dönüştürülecek. 30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gecekondu sahiplerine tapu müjdesi verdi. Yıldırım'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır, İstanbul da kangren olmuş hazine arsaları üzerinde yaşayan yüz binlerce kişiye Binali Yıldırım'dan çözüm müjdesi geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.”

CEZALAR DÜŞECEK

“Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşehrilerimiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekeceğiz. Böylece hemşehrilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkacaktır."

30 YILLIK ÇİLE SONA ERECEK

  • Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya gelen Yıldırım, gecekondu statüsündeki konutlara tapu verilmesine yönelik çalışmaları şöyle anlattı: "Çalışmanın esası şu, bu arazileri Hazine'den belediye devralacak. Belediye uygun şartlarıyla hak sahiplerine bunları verecek. Tapuyu da hemen verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutlar tapuya dönüştürülecek. 30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek."

TAPULAR HEMEN TESLİM

Yıldırım, İstanbul genelinde 900 bin civarında hak sahibinin bu statüde olduğunu belirterek, başvuru sürecini şöyle anlattı: "Önce tapu tahsis belgesiyle müracaat edecek. Hazine'nin yeri olanlar, önce Hazine'den belediyeye geçecek, daha sonra da hak sahibine uygun ödeme koşullarıyla, taksitlerle devri yapılacak. Tapusu teslim edilecek. Taksitler bitmeden değil, tapu hemen teslim edilecek. Bu uygulama bütün ilçelerde başlayacak."

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