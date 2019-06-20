Seçim 37 vaatten sadece 2sini yaptı
2019 YEREL SEÇİMİ

37 vaatten sadece 2’sini yaptı

2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü için 37 vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu’nun bunlardan sadece ikisini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Seçime 3 gün kala İstanbul için bol keseden atan İmamoğlu yine vatandaşı boş vaatlerle kandırıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

23 Haziran seçimleri öncesinde bol keseden vaat yağdıran CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde kazandığı seçimler öncesinde de aynı yolu izledi. 2014 yılında 37 vaatte bulunan İmamoğlu, bunların sadece ikisini yerine getirdi. Beylikdüzü halkına vermiş olduğu sözleri tutamayan CHP adayı, şimdi aynı vaatlerle İstanbullu vatandaşları aldatmaya çalışıyor.

MÜZE YALANI

Katıldığı her programda İstanbul için projelerini anlatan İmamoğlu, daha önce aynı vaatleri Beylükdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de sıraladı. “Türkiye’nin en iddialı müzelerini Beylükdüzü’nde kuracağız diyen” diyen İmamoğlu, ilçe için vaat ettiği görme engelliler müzesi ve yakın tarih müzesini yapmadı. Gökyüzü gözlem evi ve Planeteryum Gökevi Projesi için de hiçbir adım atılmadı.

GENÇLERİ KANDIRDI

İstanbul’a 150 kreş vaadinde bulunan CHP adayı İmamoğlu, başkanlık yaptığı Beylikdüzü’ne 11 kreş sözü vermesine rağmen görev süresince sadece 1 tane yaptı. Yine gençlere yönelik gençlik merkezi, üniversite, açık hava sineması, kamp alanı, su oyunları sahası, kent sineması, kordonfest, kordoniskele kent, kordon teras, eğitim kompleksi sözleri de yerine getirilmedi.

BİSİKLET YOLU NE OLDU?

CHP’li İmamoğlu “Bisiklet yolu önemli bir tasarımdır. Arkadaşlarım çok çalıştı. Eğimine kadar 46 kilometrelik bir bisiklet yolu tasarımı çalıştılar. Gidiş geliş 92 kilometre. İddialıyız Avrupa kent tasarımında böyle bir bisiklet yolu yoktur” ifadesini kullandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı döneminde her fırsatta dile getirdiği bisiklet yolu için 5 yılda bir çalışma yapmadı. Yapılan bisiklet yolu birkaç kilometreyi geçmedi.

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YAPMADIKLARINI YAPMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

İmamoğlu’nun internet sitesinde yer alan “Neler Yaptık” kısmında, yapılmayan projeler yapılmış olarak gösterildi. Bunların başında ise Beylikdüzü Cemevi Projesi yer aldı. Söz verdiği halde hayata geçirmediği projelerden biri olan Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi için tek bir çivi bile çakılmadı, 2019 yılında tamamlanması gereken projenin arazisi göle döndü. Yine Megakent Cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenlendi. Ancak, İmamoğlu’nun bu vaatleri de boş çıktı.

ÜÇ KÖY ÜÇ MEYDAN DEDİ YAPMADI

Yaptık olarak gösterdiği projeler arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi Projesi, Atatürk ve Anadolu Caddeleri Projesi, Kreş Projeleri, 3 köy üç meydan projeleri de yapılmadı. İmamoğlu 37 vaadinden sadece Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi projelerini yaptı.

HANİ ELEŞTİRİYORDUN?

Öte yandan tanzim satışlar için “Siyasi şov olmaz, devletin işi manav açmak değildir” diyen İmamoğlu çark etti. İmamoğlu, daha sonra yapmış olduğu açıklamalarda “Yıllar öncesinden böyle bir gelenek var. Son 25 yıldır İstanbul’da böyle bir uygulama yok. Bizimde projelerimiz arasında tanzim satış noktaları yer alıyor” ifadesini kullandı.

İcraat yok

  • İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanı olmak için vatandaşa söz verdiği ancak yapmadığı vaatler şöyle:
  • * Hastane
  • * 11 kreş
  • * Gençlik merkezi
  • * Kent sineması
  • * Kordonfest
  • * Tekne ve yelken evi
  • * Kordoniskele Kent
  • * Kordon teras
  • * Planeteryum Gökevi
  • * Engelli koordinasyon merkezi
  • * Görme engelli müzesi
  • * Yakın tarih müzesi
  • * Spor tesisi
  • * Üniversite
  • * Eğitim kompleksi
  • * Üç köy üç meydan
  • * Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu'yu birleştirecek yaşam bulvarı
  • * Yavuz Sultan Selim Bulvarı sosyal yaşam merkezi
  • * Cumhuriyet Caddesi'nin yayalaştırılması
  • * 46 kilometrelik bisiklet yolu
  • * Tematik park
  • * Gezinti tramvayı
  • * Kıyı düzenleme projesi
  • * Açık hava sineması
  • * Kamp alanı
  • * Su oyunları sahası
  • * Gökyüzü gözlem evi
  • * Deniz ulaşımı
  • * Cemevi
  • * Cami

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