Hakaretlerinin hesabını verecek

Yapılan incelemede “@bonus.men” isimli kişinin Diyarbakır/Bismil nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldırım olduğu öğrenildi. Yıldırım’ın geçen yıl yurt dışına çıktığı ve Almanya’da ikamet ettiği öğrenildi. Savcılık, dönercilik yapan Yıldırım hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

Doğan, “Siz vatanı sattınız. Türk halkı sizin için bir şey yapmaz bundan sonra. ‘Nereye oy verdin?’ diye sorar. Ben bir CHP’li olarak Amerika’da gezerken karşıma bir AKP’li olarak çıkıp yardım istemeyin. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle” şeklinde skandal tehditlerde bulundu.