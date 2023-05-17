|
Seçim

Hakaretlerinin hesabını verecek

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP yanlılarının depremzedelere yönelik hakaret içeren paylaşımları tepki çekti. AK Parti için oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Burak Doğan
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ayşegül Didem (solda) Mehmet Yıldırım (sağda)

Ayşegül Didem (solda) Mehmet Yıldırım (sağda)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremlerden etkilenen bölgelerden AK Parti için oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tiktok’ta “@bonus.men” rumuzlu kullanıcının deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video paylaştığı belirlendi.

Yapılan incelemede “@bonus.men” isimli kişinin Diyarbakır/Bismil nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldırım olduğu öğrenildi. Yıldırım’ın geçen yıl yurt dışına çıktığı ve Almanya’da ikamet ettiği öğrenildi. Savcılık, dönercilik yapan Yıldırım hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

“SEÇİME KADAR BASKI GÖRECEKSİNİZ”

TikTok’ta yayın yapan Ayşegül Didem Doğan ise depremzedelere ‘vatan haini’ diyerek saldırdı.

Doğan, “Siz vatanı sattınız. Türk halkı sizin için bir şey yapmaz bundan sonra. ‘Nereye oy verdin?’ diye sorar. Ben bir CHP’li olarak Amerika’da gezerken karşıma bir AKP’li olarak çıkıp yardım istemeyin. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle” şeklinde skandal tehditlerde bulundu.


Seçim provokatörleri devrede: Şimdi de CHP'nin altyapısındaki kodlarla oynayarak 'oyumuz çalındı' algısına giriştiler
Seçim provokatörleri devrede: Şimdi de CHP'nin altyapısındaki kodlarla oynayarak 'oyumuz çalındı' algısına giriştiler

Seçimlerde sandıktan ağır bir yenilgiyle ayrılan muhalefet kanadı, başarısızlığa kılıf bulmak için geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yeniden 'oylar çalındı' algısına girişti. CHP'nin herkesin kendi TC kimlik numarasıyla oy verdiği sandıktaki sonuçları görmesini sağlayan 'Sandık Takip Sistemi' üzerinden sosyal medyada oynanmış görüntülerle algıya girişen provokatörlerin oyunu deşifre oldu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, söz konusu siteye girerek ufak bir kod değişimiyle rakamların nasıl değiştirildiğini uygulamalı olarak anlattı. Karagöz, "Bu şekilde rakamlarla oynanarak sayfanın görüntüleriyle oynanıyor. TC kimlik numarası tutmayanlar bu sandığı göremediği için oylar başka tarafa kaydırılmış algısıyla servis ediliyor" dedi.


#Depremzedeler
#Seçim
#Ayşegül Didem Doğan
#Mehmet Yıldırım
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları