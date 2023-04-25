HDP Eş Başkanı Keskin Bayındır'dan terörist başı Öcalan'a özgürlük vaadi

"Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve İmralı'nın kapılarını açacağız Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz. Bugün Kürtler yalnız değil, ittifak ve müttefikleriyle çok önemli bir yol alıyor. Biz dostlarımızla başaracağız."