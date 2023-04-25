HDP Eş Başkanı Keskin Bayındır'dan terörist başı Öcalan'a özgürlük vaadi

Keskin Bayındır
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkartmayan HDP'liler sık sık bu çıkışla gündeme geliyor.
Seçime bir aydan daha az bir süre kala HDPden terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair çağrılar arttı.
Seçim çalışmalarına devam eden HDP üyeleri hemen hemen her konuşmalarında terörist başının bırakılacağını ifade ediyor.
Aday çıkarmayan HDP'nin Hakkari mitinginde bir yeni özgürlük vaadi daha verildi.
Terörist başı Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşması gerektiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır şu ifadeleri kullandı: