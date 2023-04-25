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Seçim

HDP Eş Başkanı Keskin Bayındır'dan terörist başı Öcalan'a özgürlük vaadi

Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için miting düzenleyen HDP her seferinde açık açık Öcalan'ı serbest bırakma vaatleri veriyor. Son olarak HDP Eş Başkanı Keskin Bayındır, Hakkari'de "İmralı'nın kapılarını açacağız Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz" vurgusu yaptı.

10:34 . 25/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Keskin Bayındır

Keskin Bayındır

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkartmayan HDP'liler sık sık bu çıkışla gündeme geliyor.

Seçime bir aydan daha az bir süre kala HDPden terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair çağrılar arttı.

Seçim çalışmalarına devam eden HDP üyeleri hemen hemen her konuşmalarında terörist başının bırakılacağını ifade ediyor.

Aday çıkarmayan HDP'nin Hakkari mitinginde bir yeni özgürlük vaadi daha verildi.

Terörist başı Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşması gerektiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve İmralı'nın kapılarını açacağız Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz. Bugün Kürtler yalnız değil, ittifak ve müttefikleriyle çok önemli bir yol alıyor. Biz dostlarımızla başaracağız."





#hdp
#seçim
#öcalan
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