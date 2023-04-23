HDP'li Ahmet Türk'ten Akşener'e 'Varlığımıza alışın' mesajı

Ahmet Türk - Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, İYİ Parti'nin olduğu masada HDP'nin olamayacağını söylemiş, HDP'nin masaya gelmesi halinde kendilerinin kalkacağını ifade etmişti. Akşener, HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, Masa ile anlaştıklarına dair yaptıkları açıklamaları görmezden gelmesi sonrası HDP cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
'Masa'da sıkıntı çıkması çok yüksek'
Türk, İYİ Parti'nin ve koalisyondaki diğer partilerin kendilerinin varlığına alışması gerektiğini söyledi. Türk, ileride 6 partinin anlaşmazlıklarından sıkıntı çıkma ihtimalini çok yüksek gördüğünü de sözlerine ekledi.
- HDP'li Ahmet Türk, Nevruz kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a selam göndererek, "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" şeklide skandal ifadeler kullanmıştı.