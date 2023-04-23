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Seçim

HDP'li Ahmet Türk'ten Akşener'e 'Varlığımıza alışın' mesajı

HDP'li Ahmet Türk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde kendileriyle ilgili olumlu mesajlar verdiğini söyleyerek, Akşener ve tabanına çağrı yaptı. Türk, HDP'ye alışmaları gerektiğini ifade etti.

13:46 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ahmet Türk - Meral Akşener

Ahmet Türk - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, İYİ Parti'nin olduğu masada HDP'nin olamayacağını söylemiş, HDP'nin masaya gelmesi halinde kendilerinin kalkacağını ifade etmişti. Akşener, HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, Masa ile anlaştıklarına dair yaptıkları açıklamaları görmezden gelmesi sonrası HDP cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.


T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan HDP'li Ahmet Türk,
"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Meral Akşener olacak. Milliyetçi gelenekten gelen bir kişi. Onun şu ana kadar götürdüğü tavrı nasıl buluyorsunuz?"
sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

'Masa'da sıkıntı çıkması çok yüksek'

Türk, İYİ Parti'nin ve koalisyondaki diğer partilerin kendilerinin varlığına alışması gerektiğini söyledi. Türk, ileride 6 partinin anlaşmazlıklarından sıkıntı çıkma ihtimalini çok yüksek gördüğünü de sözlerine ekledi.

Türk,
"Son günlerde mesajları biraz daha olumlu ama biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir. Ama ümit ediyorum ki onlar da artık bu işin farkına varırlar. Yani Kürtleri inkâr etmenin, Kürtleri yok saymanın Türkiye'nin lehine olmadığını görmeye başlarlar. Gerçekten her siyasetçi ve Türkiye'de demokrasiyi, kardeşliği önemseyen herkes bu konudan yeniden düşünmek ve bu önemli sorunun çözümü konusunda katkı sunmak ve bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu düşünmelidir"
dedi.
  • HDP'li Ahmet Türk, Nevruz kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a selam göndererek, "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" şeklide skandal ifadeler kullanmıştı.

Akşener’den Babacan’ı kızdıracak açıklama: Ekonominin başına Bilge Yılmaz geçecek
Akşener’den Babacan’ı kızdıracak açıklama: Ekonominin başına Bilge Yılmaz geçecek

Millet ittifakı’nın seçimi kazanması halinde ekonominin başına eski ekonomi bakanı ve DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan’ın geçeceği öne sürülüyordu. Ancak seçime günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, Babacan’ı kızdıracak bir açıklama geldi. Akşener, seçimi kazanmaları halinde ekonominin başına İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın geçeceğini belirtti. Akşener, “İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Darmaduman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika’da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız.” dedi.




#Ahmet Türk
#HDP
#Meral Akşener
#yedili masa
#seçim
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