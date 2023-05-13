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HDP'li Aydeniz PKK elebaşı için özgürlük isterken tehditler savurdu: Türkiye de özgür olamaz

Yedili Masa'nın ortaklarından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Saliha Aydeniz, bebek katili Öcalan için özgürlük isterken, Türkiye'yi tehdit etti. Aydeniz konuşmasında, "Öcalan özgür olmadıkça Türkiye de özgür olamaz. Öcalan'ın özgür olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

18:30 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Saliha Aydeniz.

Saliha Aydeniz.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve Yedili Masa'nın ortağı HDP'li Saliha Aydeniz, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği konuşmasında bebek PKK elebaşı Öcalan için özgürlük istedi.

Aydeniz, "Ö
calan özgür olmadıkça Türkiye de özgür olamaz
" ifadeleriyle tehditler savurdu.

Aydeniz'in konuşması şöyle:

"Öcalan özgür olmadıkça Türkiye de özgür olamaz. Öcalan'ın özgür olması gerekiyor."

Yedili Masa ortağı Aydeniz 14 Mayıs'ı işaret etmişti

HDP'nin Mardin mitinginde konuşan HDP'li Saliha Aydeniz, 14 Mayıs seçimleri sonrası terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılacağını ilan etti. Aydeniz "14
Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecride son vereceğiz
" şeklinde konuşmuştu.

#Saliha Aydeniz
#Öcalan
#PKK
#HDP
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