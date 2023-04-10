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Seçim

HDP'li Sait Dede tehditler savurdu: 14 Mayıs seçim günü değil hesap sorma günüdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nı destekleme kararı alan HDP'den hadsiz çıkışlar gelmeye devam ediyor. HDP'li Sait Dede, Yüksekova seçim bürosunda yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs'ın sadece seçim günü olmadığını, hesap sorma günü olduğunu söyleyerek tehditler savuran Dede, "Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." dedi.

16:29 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'lilerden küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'lilerden küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor.

HDP, CHP liderinin adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Duran Kalkan , Mustafa Karasu, ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Yedili Masa'ya destek mesajları verdi.

Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

HDP'li Sait Dede: Bu hesap sorma günüdür

Gelişmelerin ardından bugün açıklamada bulunan HDP'li Sait Dede, skandal açıklamalar yaptı. Haddini aşan HDP'li Dede şöyle konuştu:

"Bir seçim günü yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta halklarımız sandıklara gidecek ama bu sadece bir seçim günü değildir. Bu hesap sorma günüdür. Hesap soracağız sandıklarda.
Barışın yolu İmralıdır. Çözüm demokratik çözümdedir. Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı."


#HDP
#Sait Dede
#Öcalan
38 dakika önce
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