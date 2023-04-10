HDP'li Sait Dede tehditler savurdu: 14 Mayıs seçim günü değil hesap sorma günüdür

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'lilerden küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor.
HDP, CHP liderinin adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Duran Kalkan , Mustafa Karasu, ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Yedili Masa'ya destek mesajları verdi.
Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
HDP'li Sait Dede: Bu hesap sorma günüdür
Gelişmelerin ardından bugün açıklamada bulunan HDP'li Sait Dede, skandal açıklamalar yaptı. Haddini aşan HDP'li Dede şöyle konuştu: