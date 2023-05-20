İmamoğlu Yedili Masa adayı Kılıçdaroğlu'nu ihtimaller üzerinden cumhurbaşkanı ilan etmiş: Kesin alırız noktasında değildik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir demokrasi şöleni yaşarken Yedili Masa'nın seçim gecesi yaptığı açıklamalar bu şölene gölge düşürmeye çalıştı. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilirse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacağını söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında pazar akşamı söylediği ifadelerle çelişti.
Seçimlerin ardından oy sayımı sürerken, seçim sonuçları üzerinden manipülasyona soyunan İmamoğlu, kameralar karşısına geçip Kılıçdaroğlu'nu daha oy sayımının ilk saatlerinde 'yeni cumhurbaşkanı' ilan etmişti.