İmamoğlu Yedili Masa adayı Kılıçdaroğlu'nu ihtimaller üzerinden cumhurbaşkanı ilan etmiş: Kesin alırız noktasında değildik

FOX TV'de katıldığı yayında konuşan İmamoğlu seçim gecesi kullandığı ifadeleri unutarak bir itirafta bulundu. İhtimaller üzerinden kazandıklarını açıklayan İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama

kesin alırız noktasında değildik