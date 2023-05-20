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Seçim

İmamoğlu Yedili Masa adayı Kılıçdaroğlu'nu ihtimaller üzerinden cumhurbaşkanı ilan etmiş: Kesin alırız noktasında değildik

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği taktide cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve getireceğini söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çelişkili açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden İmamoğlu, seçim sonuçlarından sonra kazanacaklarına pekte inanmadıklarını açıkladı. İmamoğlu, "Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." dedi.

00:46 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir demokrasi şöleni yaşarken Yedili Masa'nın seçim gecesi yaptığı açıklamalar bu şölene gölge düşürmeye çalıştı. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilirse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacağını söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında pazar akşamı söylediği ifadelerle çelişti.

Seçimlerin ardından oy sayımı sürerken, seçim sonuçları üzerinden manipülasyona soyunan İmamoğlu, kameralar karşısına geçip Kılıçdaroğlu'nu daha oy sayımının ilk saatlerinde 'yeni cumhurbaşkanı' ilan etmişti.



İhtimaller üzerinden 'cumhurbaşkanı' ilan etti

FOX TV'de katıldığı yayında konuşan İmamoğlu seçim gecesi kullandığı ifadeleri unutarak bir itirafta bulundu. İhtimaller üzerinden kazandıklarını açıklayan İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama
kesin alırız noktasında değildik
. Alma ihtimalimizi görüyorduk." şeklinde konuştu.

#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
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