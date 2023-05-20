Niye yalan söylediniz

Seçim gecesi, AA ve ANKA’nın AK Parti’yi önde gösteren verilerine karşı CHP’liler, kendi verilerini dayanak göstererek 14 Mayıs’ı gerdi. Kılıçdaroğlu’nun medya ve iletişimden sorumlu başdanışmanı olan Tuncay Özkan, FETÖ’nün kaos olsun diye dışarıdan manipülasyon yaptığını söyledi.

AJANSLARI TEKZİP ETTİ

Özkan, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında CHP olarak bir tek oyun bile çalınmasına izin vermediklerini ifade ederek, “Bunlar dışarıdan kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar” dedi.

BUNLARI FETÖ YAYIYOR

Kamuoyuna linç yaşadıklarını belirten Özkan, kendisine o gece ıslak imzalı belgeleri Külliye’ye götürme karşılığında 95 milyon dolar aldığı iftirasının bile atıldığını söyledi. Özkan şöyle devam etti: “Bu ahlaksızlığı kim yayıyor biliyor musunuz? Namussuz FETÖ’cü Mesut Yılmaz.”

CHP SONUCU GÖRMÜŞTÜ

CHP’ye yakın gazetecilere göre de CHP Genel Merkezi o akşam saat 20.00’de Erdoğan’ın %49, Kılıçdaroğlu’nun %45 alacağını görmüştü. Ancak İmamoğlu o akşam “Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam ülkemizin cumhurbaşkanı ilan edilecektir” dedi.

Dakika dakika kayıtlara geçti

14 Mayıs akşamı Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 18.30'da seçim yasaklarını kaldırmasından CHP sözcülerinden gelen açıklamalar ile ANKA Ajans verileri arasındaki tutarsızlık dakika dakika kayıtlara geçti:

18.40

* Anka Haber Ajansı, açılan sandık oranını 1.87 olarak belirterek şu sonuçları paylaştı:

Erdoğan: 49.8

Kılıçdaroğlu: 45.3

Oğan: 4.2

İnce: 0.5

19.50

* Anka Haber Ajansı, açılan sandık oranını yüzde 13.11 olarak belirterek şu sonuçları paylaştı:

Erdoğan: 50.66

Kılıçdaroğlu: 45.3

Oğan: 4.84

İnce: 0.51

19.55

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Öndeyiz" ifadesini kullandı.

21.00

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.42, Erdoğan'ın yüzde 46.80 olduğunu açıkladı. Aynı dakikalarda ANKA Haber Ajansı Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan yüzde 51.4 ile önde olduğunu Kılıçdaroğlu'nun yüzde 42.7 ile geride kaldığını gösteriyordu.

22.11

* Kılıçdaroğlu, paylaştığı Tweette "YSK'yı uyarıyorum" ifadelerini kullanarak "İllerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" dedi.

Aynı sıralarda Anadolu Ajnası sandıkların yüzde 80'nin ANKA Haber Ajansı yüzde 78'inin açıldığını duyurdu. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre 22.11'de Erdoğan oyların yüzde 48.52'sini, Kılıçdaroğlu ise yüzde 45.72'sini almıştı.

23.05

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz" paylaşımını yaptı.

Aynı dakikalarda ANKA Haber Ajansı sandıkların yüzde 89.5'nin açıldığını ve Erdoğan'ın yüzde 48,98 ile önde olduğunu gösteriyordu. Kılıçdaroğlu'nun oyları ise yüzde 45.28'ini almıştı.

23.35

* Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklanan oy sayımına ilişkin açıklama yaptı. Mansur Yavaş, “Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.7, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu ise yüzde 45.8'dir. Sayılan sandık 130 bin 260'dır. Henüz 60 bin sandığın verisi gelmemiştir." dedi. Yavaş seçimin büyük ihtimalle ikinci tura kalacağını ifade etti. Aynı dakikalarda ANKA Haber Ajansı verilerine göre, sandıkların yüzde 90.6'sı açılmıştı. Erdoğan yüzde 49.86, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.38 oy almıştı.







