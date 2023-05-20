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Unvanını değiştirdi!

İBB, 14 Mayıs’taki tarihi farka rağmen İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” olarak ilan etti.

Haber Merkezi
04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi öncesi “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı” olarak anons ettiği Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu seçim sonuçlarına rağmen “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” olarak anons etti. İBB Basın Danışmanlığı birimince yapılan paylaşımlarda, İmamoğlu için “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı” unvanı yerine “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” unvanını kullanmaya başladı. İBB’nin basın birimi, İmamoğlu’nun 19 Mayıs programını, “İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katılacaktır.” ifadeleri ile duyurdu.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Millet İttifakı
#Seçim
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