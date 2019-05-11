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Seçim İmamoğlunun imza yüzsüzlüğü devam ediyor
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2019 YEREL SEÇİMİ

İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü devam ediyor

İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle mazbatası iptal edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, KKTC ziyareti sırasında imzaladığı şeref defterinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanması tepki çekti. Seçim sonrası hileli bir şekilde Anıtkabir'e giren İmamoğlu, benzer bir skandala imza atmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Ekrem İmamoğlu KKTC ziyareti sırasında bir skandala daha imza attı
CHP'li Ekrem İmamoğlu KKTC ziyareti sırasında bir skandala daha imza attı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, mazbatası alınmasına rağmen imza yüzsüzlüğüne devam ediyor.

İmamoğlu, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan İmamoğlu'nun 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanını kullanması tepki çekti.

31 Mart yerel seçimi sonrası Anıtkabir kapısından hileyle geçen İmamoğlu, mazbatası olmadığı halde 'özel deftere' belediye başkanı unvanını koymuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

Eşi Dilek İmamoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada görüşmesini basına kapalı gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
SEÇİM
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İmamoğlunun imza yüzsüzlüğü

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