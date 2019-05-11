İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü devam ediyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu, mazbatası alınmasına rağmen imza yüzsüzlüğüne devam ediyor.
İmamoğlu, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan İmamoğlu'nun 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanını kullanması tepki çekti.
31 Mart yerel seçimi sonrası Anıtkabir kapısından hileyle geçen İmamoğlu, mazbatası olmadığı halde 'özel deftere' belediye başkanı unvanını koymuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Eşi Dilek İmamoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada görüşmesini basına kapalı gerçekleştirdi.