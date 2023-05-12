İşçiden sonra memura da müjde: En düşük maaş 22 bin lira olacak

En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu, yasaya göre memurların maaş artış oranlarının ocak ve temmuz ayında belirlendiğini kaydetti. Erdoğan, “En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim” diye konuştu.