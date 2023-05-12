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Seçim

İşçiden sonra memura da müjde: En düşük maaş 22 bin lira olacak

“Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik” diyen Erdoğan, memur ve emeklilerine de müjdeyi verdi. En düşük kamu işçisi ücretini 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, en düşük memur maaşının da 22 bin lirayı bulacağını söyledi. Erdoğan, bu artışın otomatik olarak memur emekliliklerine de yansıyacağını kaydetti.

05:09 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAK-İŞ’in 15. Olağan Genel Kurulu’na katılı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAK-İŞ’in 15. Olağan Genel Kurulu’na katılı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

HAK-İŞ’in 15. Olağan Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, ücretler konusunun en hassas oldukları alanların başında geldiğini belirtti. “Yola çıkarken çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik” dedi.

TEMMUZ’A KADAR TAMAMLANACAK

En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu, yasaya göre memurların maaş artış oranlarının ocak ve temmuz ayında belirlendiğini kaydetti. Erdoğan, “En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim” diye konuştu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Memur Zammı
#Maaş
#Seçim
11 dakika önce
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