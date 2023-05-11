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Seçim

İsrail'den çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. 2023'ün en önemli seçimine sayılı gün İsrail basınından dikkat çeken bir Erdoğan analizi geldi. Haaretz'te yayınlanan Zvi Bar'el imzalı analizde 'Pek Çok Türk Erdoğan'dan Başka Alternatif Görmüyor' yorumuna yer verildi.

08:58 . 11/05/2023 Perşembe
Diğer
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.


Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını seçime sayılı gün kala dikkat çeken bir analiz yayınladı.


Haaretz'te yayınlanan Zvi Bar'el imzalı analizde 'Pek Çok Türk Erdoğan'dan Başka Alternatif Görmüyor' yorumuna yer verildi.

Erdoğan'ın Seçim dönemlerindeki başarılı performansına dikkat çeken yazar Erdoğan için 'sihirbaz' benzetmesi yaptı.


Zvi Bar'el yazısında 'Erdoğan'ın son anda şapkasından neler çıkarabileceğine gösterilen ilgi boşa gitmedi. Salı günü memur maaşlarına yüzde 45 zam yapma kararı aldığını açıkladı' ifadelerine yer verdi.




#Cumhurbaşkanlığı seçimleri
#Erdoğan
#İsrail
#Seçim
31 dakika önce
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