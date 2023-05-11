İsrail'den çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor

Recep Tayyip Erdoğan
2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.
Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını seçime sayılı gün kala dikkat çeken bir analiz yayınladı.
Erdoğan'ın Seçim dönemlerindeki başarılı performansına dikkat çeken yazar Erdoğan için 'sihirbaz' benzetmesi yaptı.
Zvi Bar'el yazısında 'Erdoğan'ın son anda şapkasından neler çıkarabileceğine gösterilen ilgi boşa gitmedi. Salı günü memur maaşlarına yüzde 45 zam yapma kararı aldığını açıkladı' ifadelerine yer verdi.