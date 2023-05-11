İsrail'den çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin "oy pusulaları veya zarflarda, leke veya mürekkep izi bulunması halinde geçerli olup olmayacağı" yönündeki başvurusuna yanıt verdi. Kurul, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun"un ilgili maddelerinin açık olduğunu belirterek, bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Peki, "298 Sayılı Kanun" bu konuda ne diyor?