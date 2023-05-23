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Seçim

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi sürüyor. Havalimanlarında oy verme işlemleri, 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

13:25 . 23/05/2023 الثلاثاء
AA
Sabiha Gökçen Havalima'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalima'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi sürüyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.


Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek havalimanında oy kullanabiliyor.


Havalimanlarında oy verme işlemleri, 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Seçim
#Oy
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