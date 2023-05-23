İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Türkiye 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde cumhurbaşkanı ikinci turu için 20 Mayıs’ta oy verme işlemi başladı. Seçmenler iki günde sandıklara akın etti. Katılımın ilk turu geride bırakabileceği tahmin ediliyor. 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullanmıştı. Peki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde yurt dışında ilk günde ne kadar oy kullanıldı?