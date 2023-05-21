28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışında oy kullanma işlemi başladı. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde yurt dışında ilk günde ne kadar oy kullanıldı?

Yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde ikinci tur seçimlerde dün (20 Mayıs Cumartesi) saat 22.30 itibarıyla 471 bin 734 oy kullanıldı. yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen 24 Mayıs akşamına kadar yurtdışındaki oy merkezlerinde, 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar ise gümrüklerde oy kullanabilecek.

Yurt dışında hangi aday ne kadar oy aldı?

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan kesin sonuçlarına göre yurt dışında katılım yüzde 53 olarak gerçekleşti. Seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışında oyların yüzde 57,5'ini aldı; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk turu yüzde 39,6 oy oranıyla bitirdi.

Anadolu Ajansı verilerine göre Erdoğan, Mısır, Suudi Arabistan ve Belçika'da yüzde 70'in üzerinde oy aldı. Kılıçdaroğlu en yüksek oy oranına ulaştığı Portekiz'de yüzde 90'ın üzerine çıkarken, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'da yüzde 80'in üzerinde oy aldı.







