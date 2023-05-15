İstanbul seçim sonuçları netleşti

Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde %49,74 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti %36 ile 267 sandalye kazanırken MHP %10,38 ile 51 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan Yeniden Refah Partisi de girdiği ilk seçimde önemli başarı göstererek %2,84 oy aldı. YRP, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilecek. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP’den oluşan Millet İttifak ise 214 vekil çıkarabildi. Bunun 169’u CHP’nin, 45’i ise %9,9 alan İYİ Parti’nin. YSP/HDP’nin 61, TİP’in 3 vekili oldu.