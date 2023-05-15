İstanbul seçim sonuçları netleşti

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.
TRT Haber'in haberine göre, İstanbul kent genelinde açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:
Açılan Sandık: %100
Recep Tayyip Erdoğan: %46,69
Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55
Sinan Oğan: %4,51
Açılan Sandık: %99,99
Cumhur İttifakı: %46,00
Millet İttifakı: %36,71
Ata İttifakı: %2,98
Emek ve Özgürlük İttifakı: %12,20
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,27