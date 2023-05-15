|
Seçim

İstanbul seçim sonuçları netleşti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İstanbul il genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu. İstanbul'da kim kaç oy aldı.

11:57 . 15/05/2023 Pazartesi
Diğer
Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

TRT Haber'in haberine göre, İstanbul kent genelinde açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:

İstanbul geneli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları:

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %46,69

Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55

Sinan Oğan: %4,51

İstanbul geneli milletvekili genel seçimi sonuçları:

Açılan Sandık: %99,99

Cumhur İttifakı: %46,00

Millet İttifakı: %36,71

Ata İttifakı: %2,98

Emek ve Özgürlük İttifakı: %12,20

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,27

#İstanbul
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Sinan Oğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri belli oldu