İstanbul'da bir milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi

Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar asıldı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı oy dağılımı

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 4 milyon 928 bin 408 ile Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996, Sinan Oğan 457 bin 568 ve Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.









En çok seçmen sayısı İstanbul 1. bölgede

İstanbul 1. bölgede kurulan 11 bin 405 sandıkta 4 milyon 203 bin 519 seçmen kaydedildi. Bu seçmenlerden 3 milyon 838 bin 597'si oy kullandı. İtiraz üzerine 4 bin 80 oy geçerli sayılırken, toplamda 3 milyon 769 bin 860 oy geçerli oy sayıldı. Geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası ise 68 bin 737 oldu.





1. Bölge oy dağılımı

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Seçimlerinin partiler arasındaki oy dağılımı şöyle:

AK Parti: 1 milyon 294 bin 150

CHP: 1 milyon 201 bin 90İYİ Parti: 297 bin 589 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235 bin 235 Milliyetçi Hareket Partisi: 227 bin 536 Türkiye İşçi Partisi: 176 bin 9 Yeniden Refah Partisi: 114 bin 33 Zafer Partisi: 103 bin 30 Büyük Birlik Partisi: 38 bin 492 Memleket Partisi: 38 bin 148 Adalet Partisi: 7 bin 818 Genç Parti: 7 bin 115 Türkiye Komünist Partisi: 4 bin 825 Anavatan Partisi: 4 bin 373 Sol Parti: 3 bin 893 Vatan Partisi: 2 bin 914 Adalet Birlik Partisi: 2 bin 775 Millet Partisi: 2 bin 479 Güç Birliği Partisi: 2 bin 231 Hak ve Özgürlükler Partisi: bin 491 Türkiye Komünist Hareket: bin 296 Halkın Kurtuluş Partisi: bin 131 Milli Yol Partisi: 800 Yenilik Partisi: 367

5 bağımsız aday yarıştı

Bağımsız 5 adayın yarıştığı seçimde, en yüksek oyu 404 oyla Üzeyfe Okur en düşüğü ise 77 oyla Tuncay Taşçı aldı.





İstanbul 2. bölge oy dağılımı

İstanbul 2. Bölgede kurulan 8 bin 473 sandıkta 3 milyon 114 bin 944 seçmenden 2 milyon 806 bin 933'ü oy kullandı. 3 bin 634 oy itiraz üzerine geçerli sayılmasıyla birlikte toplamda 2 milyon 749 bin 293 oy geçerli sayıldı. Bölgede geçersiz oy sayısı 57 bin 640 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Seçim sonuçları şu şekilde:

AK Parti: 1 milyon 46 bin 691 CHP: 731 bin 495 İYİ Parti: 240 bin 293 Yeşil Sol Parti: 202 bin 875 MHP: 154 bin 555 Yeniden Refah Partisi: 107 bin 869 Türkiye İşçi Partisi: 102 bin 94 Zafer Partisi: 78 bin 961 Memleket Partisi: 27 bin 476 Büyük Birlik Partisi: 19 bin 776 Genç Parti: 6 bin 634 Adalet Partisi: 6 bin 262 Anavatan Partisi: 3 bin 688 Sol Parti: 3 bin 297 Türkiye Komünist Partisi: 3 bin 149 Adalet Birlik Partisi: 2 bin 15 Millet Partisi: bin 943 Vatan Partisi: bin 856 Güç Birliği Partisi: bin 540 Hak ve Özgürlükler Partisi: bin 107 Halkın Kurtuluş Partisi: 901 Türkiye Komünist Hareketi: 829 Milli Yol Partisi: 760 Yenilik Partisi: 310

8 bağımsız aday yarıştı

İstanbul 2. Bölgeden seçime bağımsız katılan adaylardan en yüksek oyu 2 bin 173 ile Ömer Gönültaş alırken, en düşük oyu 49 ile Dursunali Bacıoğlu aldı.





3. bölgede 88 bin 763 geçersiz oy sayıldı





İstanbul 3. Bölgede, 10 bin 971 sandık kurulunda 4 milyon 49 bin 135 kayıtlı seçmenden 3 milyon 645 bin 276'sı oy kullandı. İtiraz üzerine geçerli sayılan oy sayısı ise 10 bin 305 olurken toplamda 3 milyon 556 bin 513 oy geçerli sayıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 88 bin 763 oldu.

OY DAĞILIMI

AK Parti: 1 milyon 261 bin 895CHP : 937 bin 286 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380 bin 467 İYİ Parti: 290 bin 718 Milliyetçi Hareket Partisi: 230 bin 209 Türkiye İşçi Partisi: 132 bin 694 Yeniden Refah Partisi: 113 bin 323 Zafer Partisi: 103 bin 882 Memleket Partisi: 35 bin 651 Büyük Birlik Partisi: 26 bin 260 Genç Parti: 8 bin 733 Sol Parti: 5 bin 192 Anavatan Partisi: 4 bin 775 Adalet Birlik Partisi: 3 bin 578 Türkiye Komünist Partisi: 3 bin 379 Millet Partisi: 2 bin 844 Güç Birliği Partisi: 2 bin 641 Vatan Partisi: 2 bin 412 Halkın Kurtuluş Partisi: bin 349 Milli Yol Partisi: bin 27 Türkiye Komünist Hareketi: 985

10 bağımsız aday yarıştı