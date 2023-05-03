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Seçim

Kandil'den sonra Demirtaş da destek açıkladı: Cezaevinden Kılıçdaroğlu için oy istedi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan gelen desteğin ardı arkası kesilmiyor. PKK'nın dağ kadrosu Kandil'den her fırsatta Kılıçdaroğlu'na destek açıklarken, siyasi kolu HDP'nin eski Genel Başkanı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş da bu kampanyaya katılmaktan geri kalmadı. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Benim oyum sizedir" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na cezaevinden destek mesajı yayımladı.

22:17 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Selahaddin Demirtaş (solda), Kemal Kılıçdaroğlu (sağda)

Selahaddin Demirtaş (solda), Kemal Kılıçdaroğlu (sağda)

Terör örgütü PKK'nın, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kampanyası devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Demirtaş "Benim oyum sizedir" ifadeleriyle cezaevinden yayımladığı mesajla Kılıçdaroğlu'na destek kampanyasına katıldı.

İlk iş HDP'ye gitmişti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermişti. CHP lideri, adaylığının ilanı sonrası ilk iş olarak HDP'yi ziyaret ederek "Herkesle kucaklaşacağız" mesajı vermişti. PKK elebaşları ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verip "Cumhuriyet'i yıkacağız" açıklamaları yapmıştı

Kandil Kılıçdaroğlu diyor

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, PKK'nın yayın organında yaptığı konuşmada, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek vermiştir. Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söylemişti.




#Selahaddin Demirtaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#PKK
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