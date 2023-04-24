Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 2023 seçimleri yaklaşırken siyasiler seçim çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki reklam panolarında bulunan afişleri bu çalışmalardan sadece bir tanesi.

Reklam panosunda yer alan ifadede yetmiş dört ilde, on yedi üretim merkezi ve elli üretim üssü inşa edileceği yazıyor. Ancak, vaad edilen üretim merkezleri ve üretim üsleri sayısı toplandığı zaman ortaya altmış yedi sayısı çıkıyor. Yani bu hesaba göre seçim vaadinde belirtilen yetmiş dört ilin, yedi tanesi boşa çıkıyor.