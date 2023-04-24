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Seçim

Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadindeki tutarsızlık vatandaşların gözünden kaçmadı

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kayseri’deki bir reklam panosunda yazan “74 ilde 17 üretim merkezi ve 50 üretim üssü inşa edeceğim” seçim vaadi vatandaşların kafasında soru işareti uyandırdı.

09:45 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim vaadinin bulunduğu reklam panosu

Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim vaadinin bulunduğu reklam panosu

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 2023 seçimleri yaklaşırken siyasiler seçim çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki reklam panolarında bulunan afişleri bu çalışmalardan sadece bir tanesi.


Kendi reklamını hatalı yaptı

Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadinin bulunduğu afişte “74 ilde 17 üretim merkezi ve 50 üretim üssü inşa edeceğim” yazıyor. Ancak bu seçim vaadi içerisinde birazcık tutarsızlık olduğu görülüyor.


Reklam panosunda yer alan ifadede yetmiş dört ilde, on yedi üretim merkezi ve elli üretim üssü inşa edileceği yazıyor. Ancak, vaad edilen üretim merkezleri ve üretim üsleri sayısı toplandığı zaman ortaya altmış yedi sayısı çıkıyor. Yani bu hesaba göre seçim vaadinde belirtilen yetmiş dört ilin, yedi tanesi boşa çıkıyor.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim2023
#yedilimasa
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