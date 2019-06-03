Keskin ve Yusufeli’de AK Parti Honaz’da CHP kazandı

Seçimin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 1 belde dün sandık başındaydı. Artvin Yusufeli ve Kırıkkale Keskin’de AK Partili adaylar seçimi kazanırken, Denizli Honaz’da CHP, Adıyaman’ın Kesmetepe beldesinde DSP’li aday ipi göğüsledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli’nin Honaz, Artvin’in Yusufeli ve Kırıkkale’nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde vatandaşlar dün yenileme seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi Yusufeli’de saat 16.00’da diğer yerlerde ise saat 17.00’de sona erdi.

35 BİN SEÇMEN OY KULLANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre Yusufeli ve Keskin’de AK Partili adaylar seçimi kazanırken, Honaz’da CHP, Kesmetepe beldesinde ise DSP sandıktan birinci olarak çıktı. Honaz’da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta oy kullandı. CHP’li Yüksel Çetenek 10 bin 697 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Turgut Devecioğlu 8 bin 359 oy aldı. Yusufeli’de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta oy kullandı.

Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin 2 bin 446 oy alırken, Millet İttifakı adayı CHP’li Barış Demirci ise 2 bin 79 oy aldı. Keskin’de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta oy kullandı. AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 oy aldı. Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı. Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı.

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AK PARTİ OYLARINI KATLADI

Yusufeli’nde 31 Mart’ta AK Parti adayı, CHP adayından 1 oy fazla alarak kazanmıştı. Dünkü sonuçlarla bu fark 267’ye çıktı. Keskin’de ise AK Parti, İYİ Parti adayına karşı 6 oyla kaybetmişti. Dünkü sonuçlara göre ise AK Partili aday 264 oy farkla seçimi kazandı.

YSK tarafından Büyükşehir seçiminin iptal edildiği İstanbul’da 23 Haziran’da, Aksaray Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde 21 Temmuz’da, Adıyaman Besni ilçesi Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos’ta seçim yapılacak.