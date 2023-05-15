Kılıçdaroğlu ile beraber anket şirketleri de çakıldı: CHP yandaşı KONDA'nın tahminlerinde büyük sapma

CHP yandaşı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası, seçim öncesinde yaptığı analizlerle gündem oldu. Kulat'ın 6,4 oy alacak dediği MHP, 10,1 oy alırken 29,2 oy alacağını ön sürdüğü CHP dört partinin desteğine rağmen ise yüzde 25'lerde kaldı. Kulat, Kılıçdaroğlunun yüzde 50,9 ile ilk turda kazanacağını da iddia etmişti. Resmî olmayan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu Erdoğan’dan 2 milyon 600 bin fark yedi.