Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışına DSP lideri Aksakal'dan tepki: İnançlar üzerinden bölücülüğe soyunuyor

"Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor ve sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor dikkat edin. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike budur. Bir cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir cumhurbaşkanı adayı ya da hiçbir başbakan adayı kendi etnik kimliğini ya da mezhepsel kimliğini ortaya koyarak gençlerden ya da toplumdan oy istememiştir. Bu toplumun bölünmesine yönelik bir girişimdir, büyük bir tehlikedir, uyanık olmalıyız.