Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışına DSP lideri Aksakal'dan tepki: İnançlar üzerinden bölücülüğe soyunuyor

Önder Aksakal - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı video açıklamalar siyaset arenasının gündeminde.
'Ben Aleviyim; samimi bir Müslümanım'
- Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
- "Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var.Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var.Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın.
- "Alevi olmaz" diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin?Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?"
Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı
Kılıçdaroğlu'nun dini inancını öne sürerek oy istemesi hem siyasi isimlerin hem de seçmenin tepkisini çekti. Sosyal medyada eleştiri paylaşımları peş peşe geldi.