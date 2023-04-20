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Seçim

Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışına DSP lideri Aksakal'dan tepki: İnançlar üzerinden bölücülüğe soyunuyor

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Alevi' notuyla paylaştığı videoda ilk kez oy verecek gençlere seslendi. "Ben Aleviyim, samimi bir Müslümanım" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden oy istedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor ve sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor. Siyasette mezhepsel ve inançsal özellikler öne konulamaz" ifadelerini kullandı.

12:52 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Önder Aksakal - Kemal Kılıçdaroğlu

Önder Aksakal - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı video açıklamalar siyaset arenasının gündeminde.

'Ben Aleviyim; samimi bir Müslümanım'

"Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi"
diyen CHP liderinin Alevilik konusuna değinerek 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi.
Kılıçdaroğlu,
"İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım"
ifadelerini kullandı.
  • Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
  • "Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var.
    Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var.
    Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın.
  • "Alevi olmaz" diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin?
    Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?"

Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı

Kılıçdaroğlu'nun dini inancını öne sürerek oy istemesi hem siyasi isimlerin hem de seçmenin tepkisini çekti. Sosyal medyada eleştiri paylaşımları peş peşe geldi.

'İnanç üzerinden bölücülük'

Son olarak Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanı Önder Aksakal, Tarafsız Bölge programında Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara yönelik bir değerlendirmede bulundu. CHP liderini inançlar üzerinden bölücülük yapmakla eleştiren Aksakal,
"Siyasette mezhepsel ve inançsal özellikler öne konulamaz"
diye konuştu.
Önder Aksakal'ın açıklamaları şöyle:

"Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor ve sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor dikkat edin. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike budur. Bir cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir cumhurbaşkanı adayı ya da hiçbir başbakan adayı kendi etnik kimliğini ya da mezhepsel kimliğini ortaya koyarak gençlerden ya da toplumdan oy istememiştir. Bu toplumun bölünmesine yönelik bir girişimdir, büyük bir tehlikedir, uyanık olmalıyız.

'Tamamen toplumu bölmeye yönelik bir girişimdir'

Bu bir hassas konu değildir bahsettiği gibi, toplumun arayışında olduğu bir husus değildir. Tamamen toplumu bölmeye yönelik bir girişimdir. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne saldırı yapan, bunu hedefine koyan emperyalist sistemin hedeflerinin yanında bir de iç huzurumuzu bozacak, birbirimizi Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkez, Laz ayrımına sevk edecek bir söylemdir."



#Önder aksakal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Alevi
#seçim
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