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Seçim

Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı'ndan Erdoğan'a destek

Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini dile getirdi. Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır" ifadelerini kullandı.

21:03 . 12/05/2023 Friday
Yeni Şafak
Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu

Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından parti tabanından art arda açıklamalar geliyor.



Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini dile getirdi. Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır" ifadelerini kullandı.


İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

#Memleket Partisi
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Erdoğan
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