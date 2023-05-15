MHP'den seçim sonucu mesajı: Sayın Erdoğan ikinci turda açık ara birinci gelecek

"14 Mayıs akşamında tecelli eden millet iradesidir. Böylece millî iradenin önünde hiçbir beşerî gücün duramayacağı, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceği bir defa daha gözler önüne serilmiştir. 14 Mayıs Seçimleri’nin sonuçları; icranın kararlılık, hız ve çevikliğinin devamı; yasamanın siyasi müessiriyetinin kalıcılığı, yargıda adaletin tecellisinin kâmilen yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Seçimlerde Cumhur İttifakı’na verilen oylar, zillet ittifakı sözcülerince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi her alanda tıkanmaya ve tek adamlığa götürdüğü iddialarını çürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, modern bir yönetim anlayışı olarak halkın çoğunluğu tarafından benimsendiği anlaşılmıştır. 14 Mayıs Seçimleri; milletimizin beraberlik ve bekası, devletimizin birlik ve bütünlüğü, bin yılı aşkın coğrafyamızda hâkim olan kardeşlik hukukunun sürdürülmesi bağlamında bir dönüm noktasıdır."