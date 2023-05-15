MHP'den seçim sonucu mesajı: Sayın Erdoğan ikinci turda açık ara birinci gelecek

Semih Yalçın açıklamada bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, seçimler sonrasında açıklama yaptı.
MHP’nin milletvekili sayısını artırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM’de yeniden temsil edilmeye hak kazandığının altını çizen Yalçın, ”Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, yüzde 10’u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı, oy pusulasında parlamıştır. Buna karşılık karanlıkta gölge oyunu oynayanlar, göğe merdiven dayamaya soyunanlar ve suya yazı yazanlar, sandığın altına gömülmüşlerdir. Her seçim sonunda olduğu gibi, MHP muarızı kamuoyu araştırma şirketleri ve bunların kuyruklu yalanlarına bel bağlayan çevreler yine ters köşeye yatmıştır. İktidarın değişmesini; kendilerine koltuklar, makamlar ve mevkiler verilmesini, hayali baharların gelmesini bekleyenlerin umutları, bir başka bahara kalmıştır” açıklamasında bulundu.
Seçimlerin galibinin Türk milleti olduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti: